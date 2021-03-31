Движение транспорта на ул. Ветеринарной в Нижнем Новгороде ограничат до июня Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на ул. Ветеринарной в Нижнем Новгороде ограничат до июня. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Согласно информации, с 08:00 2 мая до 23:59 10 июня на пересечении улицы Ветеринарной с улицей Пушкина будет ограничено движение в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.

В департаменте отметили, что полностью перекрывается перекресток при движении по улице Ветеринарной со стороны проспекта Гагарина и по улице Пушкина со стороны улицы Тимирязева. Автомобилисты смогут совершать правый поворот с улицы Пушкина на улицу Ветеринарную при движении от улицы Артельной, в обратную сторону автомобилисты будут выезжать с улицы Ветеринарной налево на улицу Артельную при движении от Конного проезда.

Кроме того, с 18:00 21 мая до 06:00 24 мая движение трамваев по перекрестку будет приостановлено только на выходные дни.