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Будущую реконструкцию стадиона "Водник" обсудили с нижегородцами

01 мая 2021 14:44  [62] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Будущую реконструкцию стадиона "Водник" обсудили с нижегородцами. Об этом сообщает управление по взаимодействию со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, представители администрации Нижнего Новгорода, спортивной общественности, жителей близлежащих домов, членов Общественных палат города и области в рамках проекта ОНФ "Экспертная среда" рассмотрели вопрос о реконструкции стадиона "Водник".

"Это точка притяжения, люди приходят отдохнуть, позаниматься спортом. На стадионе работает детская спортивная школа. При этом, стадион находится в плачевном состоянии. Глава города Юрий Шалабаев выделил деньги на проектирование, но перед этим необходимо посоветоваться с общественностью", – сказал заместитель главы города Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов.

По словам экспертов, взглядов на реконструкцию стадиона в городе несколько. Руководство детской спортивной школы, которая там расположена, просит построить помещение для занятий хоккеем и фигурным катанием. Другие предлагают оставить площадку полностью открытой. Обсуждения будут продолжаться, пока не найдется решение, которое устроит всех.

"Разные группы жителей хотят, во-первых, чтобы там было общественное пространство, во-вторых, чтобы сохранилась спортивная инфраструктура. Объект надо оставить спортивным, но сделать общедоступным. Мы соберем мнения жителей и передадим в администрацию Нижнего Новгорода", – заявил глава регионального исполкома ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин.

"Стадион должен сохранить свой привычный вид. Жители видят стадион открытым и доступным. Нельзя забывать, что там находится спортивная школа, дети тоже должны спокойно заниматься", – добавила сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Елена Ленина.

До 14 мая ОНФ будет собирать предложения от заинтересованной общественности, которые затем будут переданы администрации для анализа и работы. Предложения можно направлять на электронный адрес 52region@onf.ru.

Напомним, помимо реконструкции "Водника" в Нижнем Новгороде начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на стадионе "Красная Этна". Кроме того, в этом году обновится муниципальный стадион "Чайка" в Автозаводском районе города.

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Теги:
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