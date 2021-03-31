Поливочный шланг: какой лучше выбрать и где его купить?

Технологии и многочисленные возможности продолжают развиваться и расширяться с каждым годом все больше. Сфера дачного и промышленного производства поражает своей многогранностью. Такой обычный вариант дачного приспособления, как поливочный шланг, уже множество раз улучшался. А все продолжительные этапы инновации привели к разнообразию видов шлангов.

Нельзя представить хотя бы один дачный участок без системы полива. Абсолютно любые овощи, фрукты, цветы и другую растительность необходимо регулярно снабжать водой. А для того, чтобы процесс полива был максимально комфортный и удобный, необходимо тщательно подойти к выбору садового приспособления.

Поливочный шланг следует выбирать исходя из нескольких важных критериев. Помимо таких моментов, как скорость и обильность полива, следует учитывать размеры и диаметр шланга, а также материал, из которого он выполнен.

Множество современных производителей имеют в своем наличии различные вариации поливочных шлангов. У этого садового приспособления и правда есть десятки разновидностей. В первую очередь нужно оценить прочность и качество материала, из которого изготовлен шланг. От этого фактора зависит многое.

Основные виды поливочных шлангов

В основном поливочные шланги делятся на наличие нескольких главных свойств: материал, из которого изготовлен шланг, тип исполнения, назначение приспособления. Однако можно выделить особенно часто встречающиеся в магазинах виды поливочных шлангов:

Резиновый шланг. Это, пожалуй, самый распространенный и недорогой вариант. К тому же резиновый шланг может очень долго служить. Материал выдерживает влияние горячей и холодной температуры. Из основных минусов такого варианта можно выделить большой вес и слабый напор воды. Поливочный шланг из поливинилхлорида. Является довольно недолговечным вариантом и с кучей различных минусов. Шланг выдерживает большой напор, однако особенным образом относится к холодной жидкости. Из-за этого могут происходить растрескивания. Шланг из термоэластопласта. Данный вариант имеет набор внушительных преимуществ, которые однозначно позволяют поставить этот поливочный шланг в топ лучших. Служит поливочное приспособление около 15 лет, спокойно выдерживает любые температурные колебания, а также дает хороший напор. Силиконовый поливочный шланг. Шланг довольно легкий и гибкий. Он совершенно не травмирует растения и очень удобен в использовании. Данный вариант спокойно выдерживает воздействие холодной или горячей воды, но может сломаться из-за большого напора. Также не следует оставлять его под палящим солнцем.

Выбирать поливочный шланг нужно ориентируясь на многие факторы. Например, нужно примерно представлять желаемые сроки службы, материал, цену. Шланг из термоэластопласта имеет более высокую цену из-за своих положительных свойств. Но если выбирать другой вариант, который будет стоить меньше, то нужно исходить из предполагаемого способа использования. Если нет необходимости организовывать целую поливочную систему, то можно приобрести недорогой вариант из резины или силикона. Если желания более обширные, то следует уже выбрать более дорогой вариант.

Как выбрать поливочный шланг: критерии выбора по видам

Рекомендуется при покупке поливочного шланга обращать внимание не только на материал изделия, но и конструкцию. Действительно хороший дачный поливочный шланг должен обладать некоторыми укрепляющими дополнительными элементами.

Самым недорогим и в то же время простым вариантом является однослойный поливочный шланг. Такой вариант совершенно не предназначен для использования при слишком высоких и низких температурах. Таким же образом, однослойный поливочный шланг является неустойчивым к влиянию химикатов. Основным качественным конкурентом однослойного поливочного шланга является многослойный вариант. Это довольно стойкий шланг к любым переменам температуры. Он выдерживает интенсивное давление воды, а также может справляться с воздействием любого рода химикатов. Особыми фаворитами остаются армированные поливочные шланги, которые идеально подходят для использования в жестких условиях. Как правило, данный вид состоит из силиконовой или резиновой трубки, внутри которой стоят армирующие нити. Именно они способны существенно повысить прочность прибора и увеличить годы службы. Для тех, кому не нравится во время полива участка постоянное скручивание и перегиб шланга, можно остановиться на выборе гофрированных шлангов. Внешний прочный материал создает некий жесткий каркас. На протяжении всей работы поливочный шланг сохраняет гибкость на высоком уровне. Спиральный вариант является очень легким и компактным. Модель очень выносливая в особо повышенную и пониженную температуру. Именно спиральная конструкция позволяет не заламываться и совершенно не быть помехой на любом садовом участке.

Также шланги могут различаться по способам полива. Есть варианты для капельного полива растений под корень, сочащийся для полива грядок и растений особо чувствительных к засухе, а также пористый для полива грядок на склонах и суглинистых почвах.

Разнообразие садовых поливочных шлангов поражает и удивляет. Абсолютно каждый сможет найти себе наиболее подходящий вариант для своего сада. При выборе поливочного шланга нужно не забыть проанализировать многие вещи: предполагаемые условия, в которых он будет храниться, а также учесть напор воды. При наличии цели обычного и редкого полива дачных образований, то можно остановиться на более простом варианте шланга. Если же цели приобретения этого прибора более серьезные и требующие качественную и долговечную службу, то необходимо приобретать скорей дорогие модели.

Но какой же поливочный шланг лучше купить? В основном считается, что армированный поливочный шланг является наиболее практичным и удобным. Но покупать прибор стоит в случае необходимости в прочности и устойчивости к различным нагрузкам. Это скорей зависит от площади и конструкции сада.

Где купить поливочный шланг?

Магазин "Сантех" уже на протяжении многих лет является лидером в поставке различных приборов, деталей, сантехнического и промышленного оборудования. Абсолютно на всю представленную продукцию имеются сертификации напрямую от производителей. Каталог ежедневно пополняется, что существенно повышает шансы приобретения любого необходимого оборудования.

В интернет-магазине сантехники c555.ru представлен широкий выбор различной продукции, которая всегда доступна к заказу. Из-за особых характеристик армированного шланга в магазине имеются товары данной модели различных видов. Можно выбрать поливочный шланг, который больше всего подходит по размеру и другим характеристикам.

Для оформления заказа необходимо положить желаемую модель в корзину и оформить заказ. При необходимости можно воспользоваться консультацией специалистов магазина, которые помогут подобрать наилучший вариант. Купить армированный поливочный шланг в магазине "Сантех" можно за приемлемую цену, а получить доставку в течение короткого времени. В магазине присутствуют скидки и бонусы постоянным клиентам, а также имеется индивидуальный подход к каждому человеку, желающему приобрести продукцию магазина.

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