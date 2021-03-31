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Общество

Около 290 пар нижегородцев планируют заключить брак на пасхальной неделе

02 мая 2021 16:39  [36] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Около 290 пар нижегородцев планируют заключить брак на пасхальной неделе. Об этом сообщили в главном управлении ЗАГС Нижегородской области.

Согласно информации, с 3 по 9 мая в регионе начинается свадебный бум. Всего на пасхальной неделе планируют заключить супружеский союз 290 пар влюбленных. 111 свадебных церемоний состоится 5 мая, 84 – 7 мая и 50 – 8 мая.

Одной из лучших дат для заключения брака считается первое воскресенье после этого праздника, которое в народе называется Красной горкой. В 2021 году она приходится на 9 мая и совпадает с днем победы.

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Теги:
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