Оперштаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 3 мая Общество

Фото: Роспотребнадзор

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Оперативный штаб озвучил статистику по заболеваемости коронавирусом в Нижегородской области по данным на 3 мая.

Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, в регионе выявлено еще 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

На 3 мая общее число подтвержденных случаев COVID-19 в области — 114 429. 109 830 жителей выздоровели, в том числе за минувшие сутки 179 человек. От недуга скончались 3 221 человек, в том числе 14 человек за прошедшие сутки.

Напомним, что очередные изменения в указ "О введении режима повышенной готовности" губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес 29 апреля.