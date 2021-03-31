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Буксир затонул в акватории Волги в Городецком районе

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Буксир затонул в акватории Волги в Городецком районе

Буксир затонул в акватории Волги в Городецком районе

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Буксир затонул в акватории Волги в Городецком районе, сообщает пресс-служба Межрегионального управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.

Согласно информации, ЧП произошло 1 мая 2021 года.  

На место инцидента выехали инспекторы надзорного ведомства, факт затопления судна подтвердился. По периметру места ЧП выставлены боновые заграждения, во избежание распространения нефтяного пятна.  

Сообщается, что уже взяты пробы воды для исследования, результаты анализа в настоящее время ожидаются.

Параллельно ведется работа по установлению собственника судна, готовится решение о возбуждении административного расследования. На месте ЧП дежурят сотрудники МЧС.

Напомним, что региональное ГУ МЧС 25 апреля поделилось фотографиями с места провала грунта в селе Караулово Кстовского района.

 

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