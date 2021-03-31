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Культура и отдых

Нижегородский театр драмы 5 мая представит спектакль "Вишневый сад" с тифлокомментариями

03 мая 2021 15:04  [71] Культура и отдых

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородский театр драмы им. Горького 5 мая представит спектакль "Вишневый сад" с тифлокомментариями, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В Нижнем Новгороде продолжается реализация проекта по развитию доступной среды для слепых и слабовидящих в учреждениях культуры.

Сообщается, что комментарии для данной постановки подготовила нижегородский тифлокомментатор высшей категории Вера Трубникова.

Заместитель министра культуры Нижегородской области Елена Лупина подчеркнула, что проект заключается в серии спектаклей с тифлокомментариями в нижегородских театрах. Это краткое описание предметов, пространства или действий на сцене, которые не озвучивают актеры спектакля, поэтому они остаются непонятны незрячему или слабовидящему человеку без специальных словесных пояснений.

По словам замминистра культуры региона, запрос на данную услугу есть.

Ранее сообщалось, что все 25 районов Нижегородской области присоединились к всероссийской акции "Культурный хоровод". 

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