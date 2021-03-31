Обучение модераторов акции "Бессмертный полк онлайн" прошло в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области состоялось обучение тим-лидеров и модераторов международной акции "Бессмертный полк онлайн", представителей НРО ВОД "Волонтеры Победы".

Напомним, в задачи модератора входит проверка заявок на соответствие фотографии ветерана возрасту, указанному в анкете; а также соответствие его обмундирования, снаряжения, знаков отличия и наград советскому образцу. После этого фотография и присланные в заявке данные будут включены в онлайн-шествие "Бессмертного полка".

Волонтеры Победы Нижегородской области могут оказать консультацию по занесению сведений на сайт, а также помочь с заполнением заявки тем, кто по каким-либо причинам не может сделать этого самостоятельно. Для этого необходимо обратиться по телефону: 8(831)410-81-10.

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", участником акции может стать любой желающий. До 7 мая 2021 года можно подать заявку через официальный сайт — 2021.polkrf.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также через сайт народного проекта "Банк памяти".

После регистрации придет оповещение о времени прохождения в строю виртуального полка.

Как сообщили организаторы акции нижегородскому ЦУР, на данный момент в Нижегородской области уже зарегистрировалось 15538 человек.

СПРАВКА:

Трансляция шествия пройдет во всех регионах страны 9 мая, начало в 15:00 по местному времени.

Увидеть "Бессмертный полк" можно будет на сайте проекта 2021.polkrf.ru, в социальных сетях, на телеканалах, в онлайн кинотеатрах ОККО, IVI.RU, MORE.TV и платформе Смотрим.ру.