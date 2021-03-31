Концерты для нижегородских ветеранов организуют во дворах домов Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Концерты для ветеранов проводят во дворах домов в Нижегородской области.

Активисты "Единой России" и "Молодой Гвардии" поздравляют героев с наступающим Днем Победы, вручают подарки, цветы, поют им песни, посвященные Великой Отечественной войне.

"Фронтовые бригады" с праздничной программой приезжают и во дворы многоквартирных домов, и к частным домам, где живут ветераны, а также в небольшие

поселения.

Как сообщили в пресс-службе НРО "Единой России", любимые песни прозвучали сегодня прямо у дома и для труженика тыла Федора Григорьевича Мельникова, который проживает в поселке Дубенки Приокского района.

Когда началась война, ему было 12 лет, отец ушел на фронт, мама растила пятерых детей, работала в военном госпитале. В 1942 году подросток пошел работать сапожником в артель, где трудился до окончания войны.

"В основном работали подростки и инвалиды. Шили военную одежду и "гражданскую" обувь. Дети все делали наравне со взрослыми, поблажек на возраст не было. Моим фронтом работ были так называемые "еленки" - пришивал подошву к ботинкам. Все делали вручную, клея и резины тогда не было - шилом протыкал 5-6 миллиметров кожи. Сколько пар делали за смену и не вспомню – очень много. Страшно, когда город бомбили, зарево было видно в окно, даже отсюда с Дубенок, когда горело на Автозаводе. На соседней улице бомба попала прямо в дом – ничего не осталось, все разорвало. Самолеты немецкие тоже видели, наши зенитки по ним стреляют – взрывы на небе. Но мальчишки есть мальчишки, залезали с ребятами на крышу, чтобы посмотреть, как сбивают", - поделился своими воспоминаниями с молодыми активистами ветеран.

В мирное время Федор Григорьевич работал слесарем и газо-электросварщиком на заводе. На заслуженный отдых ушел в возрасте 72 лет. Почти 50 лет был донором крови, награжден знаком "Почетный донор России".

"Благодаря таким людям ковалась Победа и дальше жила, восстанавливалась наша страна. Благодаря им Нижний Новгород получил почетное звание "Город трудовой доблести". И каждый раз, общаясь с ветеранами, я чувствую огромное уважение и большую ответственность за себя, за нашу жизнь сегодня. Война коснулась каждую семью в нашей стране, и в моей семье есть родственники, которые погибли на фронте, трудились в тылу. Мы должны обязательно помнить об этом", - сказал участник акции, активист "Молодой Гвардии" Кирилл Данилин.

"Фронтовые бригады" с концертами в честь ветеранов в день посещают десятки адресов по всей Нижегородской области. Также активисты при необходимости помогают ветеранам в решении бытовых вопросов и благоустройстве их дворов.