Молодой мужчина погиб 5 мая в сгоревшем доме под Арзамасом Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Молодой мужчина погиб 5 мая в сгоревшем жилом доме в селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о пожаре в частном доме поступило около 16 часов. Площадь пожара составила 20 кв метров. Пожар тушили 20 сотрудников МЧС при помощи шести единиц техники.

На месте происшествия в 16:28 спасатели нашли тело мужчины 1984 года рождения. В настоящее время выясняются причины произошедшего.