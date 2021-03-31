Молодой мужчина погиб 5 мая в сгоревшем доме под Арзамасом

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Молодой мужчина погиб 5 мая в сгоревшем жилом доме в селе Чернуха Арзамасского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о пожаре в частном доме поступило около 16 часов. Площадь пожара составила 20 кв метров. Пожар тушили 20 сотрудников МЧС при помощи шести единиц техники.
На месте происшествия в 16:28 спасатели нашли тело мужчины 1984 года рождения. В настоящее время выясняются причины произошедшего.
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