Акция "Подарок ветеранам" проводится в Нижегородской области Общество

Фото предоставлено НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижегородской области проходит акция "Подарок ветеранам".

Волонтеры совместно с депутатами и активистами партии вручают участникам и инвалидам Великой Отечественной войны цветы, ценные подарки, продуктовые наборы.

По информации пресс-службы НРО "Единой России", особенностью акции в этом году является участие микроавтобусов "Победа", выпущенных Горьковским автомобильным заводом в честь Великой Победы, на которых развозят подарки ветеранам.

Сегодня депутат Государственной Думы, координатор партпроекта "Историческая память" Вадим Булавинов и руководитель исполнительного комитета регионального отделения "Единой России" Алексей Антонов вместе с волонтерами привезли подарки ветеранам.

Участница Великой Отечественной войны Александра Павловна Рыбакова сегодня, 6 мая, отмечает свой 100-летний юбилей. Ушла воевать в 1942 году, из Балахны за всю войну добралась до Таллина, там и встретила Великую Победу.

"Было много городов по пути, сегодня уже и не вспомнишь. Всю войну на орудиях была. Ночью подаешь снаряды, как начинает светать и немецкие самолеты становится не слышно, нам разрешали отдохнуть. А потом нужно чистить оружие, снаряды готовить. И так каждый день", -

поделилась воспоминаниями Александра Павловна.

"Сегодня мне посчастливилось лично познакомиться с замечательным человеком – участником Великой Отечественной войны, позитивной и жизнерадостной женщиной – Александрой Павловной Рыбаковой. Повод для встречи восхитительный: сегодня Александре Павловне исполнилось 100 лет! Поздравляя такого человека, испытываешь волнение. Зенитчица, дошла до

Таллина. До сих пор она сохранила много сил, энергии, ведет активный образ жизни. Испытываю чувство гордости за таких людей. Искренне рад, что судьба позволила встретиться и лично пообщаться с таким удивительным человеком, настоящим Героем, прекрасной женщиной. Крепкого здоровья и бодрости духа!" - пожелал Вадим Булавинов.

На Горьковском автомобильном заводе больше 25 лет отработала труженица тыла Тамара Алексеевна Воронина. Сегодня ветеран принимает поздравления с Днем Победы. Войну она встретила в Большемурашкинском районе, куда приехала на каникулы. В войну работала на заводе, который был эвакуирован из Ленинграда, а параллельно училась в школе. Самым ярким событием, конечно, считает наступление Великой Победы.

"Я жила на проспекте Ильича. Когда объявили о Победе – это был всеобщий праздник. Все бегали по улице, танцевали, обнимались и целовались. С разных сторон доносилось: "Победа!

Победа!" - рассказала Тамара Алексеевна.

Как отметил Алексей Антонов, до Дня Победы подарки получат все ветераны Великой Отечественной войны в Нижегородской области.

"К этому вопросу с трепетом относятся все наши партийцы, депутаты, волонтеры – они с большим удовольствием подключаются к таким акциям и находятся на постоянной связи с ветеранами в течение года. Мы не просто приезжаем с подарками, а обсуждаем волнующие вопросы, решаем проблемы. Нам приятно, что такие акции получают большой отклик. Благодарю волонтеров за неравнодушие и активность, сотрудников и руководство ГАЗа за то, что уже не первый раз поддерживают наши волонтерские акции. Особенно волнующе, что автобусы, которые в этом году приехали к ветеранам, носят легендарный бренд "Победа". Символ "Победа", воплощенный в автомобилях ГАЗ – это неотъемлемая часть нашей истории, гордость Нижнего Новгорода и всей России", - сказал руководитель исполкома.

К праздничным мероприятиям ГАЗ выпустил автомобили под знаменитым брендом "Победа", который использовался на машинах ГАЗ-М20 в честь Победы в Великой Отечественной войне. Отличительная особенность специальной версии, созданной на базе низкопольного автобуса "ГАЗель City" – пакет антивирусного и антибактериального оборудования для защиты здоровья пассажиров.

"Бренд "Победа" – это неотъемлемая часть наследия Горьковского автомобильного завода и один из важнейших символов истории всей страны. Для всех сотрудников нашего завода важна память о Великой Победе и поддержка ветеранов. Микроавтобусы "Победа" были произведены на ГАЗе в 2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но в связи с тем, что из-за пандемии в прошлом году торжественные мероприятия проводились в основном в онлайн-форматах, мы перенесли участие машин в празднике на этот год", - отметил управляющий директор Горьковского автомобильного завода Андрей Софонов.

Важно, что при проведении акции обязательно соблюдаются меры безопасности.

Каждый волонтер при вручении подарков использует средства индивидуальной

защиты.