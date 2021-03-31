Лечение в Израиле – высокие стандарты, мировой уровень

В последние годы наблюдается стремительное развитие медицинского туризма в Израиль благодаря возросшему спросу на медицинские услуги этой страны. Медицина Израиля по праву считается одной из лучших в мире на сегодняшний день. Израильские специалисты успешно лечат многие заболевания. Сотни тысяч медицинских туристов приезжают в Израиль для проведения хирургических и пластических операций, ЭКО и лечения онкологических заболеваний.
Лечение в Израиле – это отличное медицинское обслуживание, а также эффективное лечение в области нейрохирургии, общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии и онкологии.
Assuta Сlinic известна как самая большая и современная частная клиника на Ближнем Востоке. Врачи медицинского учреждения внедряют инновационные методы лечения и диагностику во всех областях медицины, включая кардиологию, онкологию, гинекологию, урологию, пульмонологию, нейрохирургию и многие другие.
Почему пациенты предпочитают израильскую клинику Ассута:
В больнице Ассута восемь специализированных отделений, которые занимаются лечением пациентов в области пластической хирургии, онкологии, общей хирургии, кардиологии, нейрохирургии, ортопедии и гастроэнтерологии. Ежегодно здесь проводится более 92 000 операций, что делает клинику одной из самых современных на Ближнем Востоке.
В клинике используются передовые технологии, позволяющие генетически протестировать эмбрионы ЭКО перед имплантацией, что увеличивает шансы на беременность.
Больница Ассута лидирует в стране по минимально инвазивной хирургии. Выполняются все виды хирургических вмешательств, доступных в медицинском секторе, включая глазные, сердечные, мозговые, грудные, гастроэнтерологию, ортопедию, гинекологию, урологию и сложные хирургические вмешательства.
Центр восстановления клиники Ассута позволяет пациентам до и после госпитализации пройти реабилитацию в современном учреждении гостиничного типа.
Дополнительные услуги:
Клиника Ассута дает возможность получить качественные медицинские услуги по самым доступным ценам. Медицинские центры Ассута были награждены премией Израиля за доступность в 2017 году.
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