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Максим Аверин
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Лечение в Израиле – высокие стандарты, мировой уровень

06 мая 2021 22:12  [52]

В последние годы наблюдается стремительное развитие медицинского туризма в Израиль благодаря возросшему спросу на медицинские услуги этой страны. Медицина Израиля по праву считается одной из лучших в мире на сегодняшний день. Израильские специалисты успешно лечат многие заболевания. Сотни тысяч медицинских туристов приезжают в Израиль для проведения хирургических и пластических операций, ЭКО и лечения онкологических заболеваний.

Лечение в Израиле – это отличное медицинское обслуживание, а также эффективное лечение в области нейрохирургии, общей хирургии, сердечно-сосудистой хирургии и онкологии.

Клиники Ассута Израиль – лечение на мировом уровне

Assuta Сlinic известна как самая большая и современная частная клиника на Ближнем Востоке. Врачи медицинского учреждения внедряют инновационные методы лечения и диагностику во всех областях медицины, включая кардиологию, онкологию, гинекологию, урологию, пульмонологию, нейрохирургию и многие другие.

Почему пациенты предпочитают израильскую клинику Ассута:

  • Работают высококвалифицированные врачи и вежливый медицинский персонал.
  • Оснащение самым современным оборудованием.
  • Недорогое лечение.

В больнице Ассута восемь специализированных отделений, которые занимаются лечением пациентов в области пластической хирургии, онкологии, общей хирургии, кардиологии, нейрохирургии, ортопедии и гастроэнтерологии. Ежегодно здесь проводится более 92 000 операций, что делает клинику одной из самых современных на Ближнем Востоке.

В клинике используются передовые технологии, позволяющие генетически протестировать эмбрионы ЭКО перед имплантацией, что увеличивает шансы на беременность.

Больница Ассута лидирует в стране по минимально инвазивной хирургии. Выполняются все виды хирургических вмешательств, доступных в медицинском секторе, включая глазные, сердечные, мозговые, грудные, гастроэнтерологию, ортопедию, гинекологию, урологию и сложные хирургические вмешательства.

Центр восстановления клиники Ассута позволяет пациентам до и после госпитализации пройти реабилитацию в современном учреждении гостиничного типа.

Дополнительные услуги:

  • медицинская консультация онлайн;
  • реабилитация;
  • бесплатный Wi-Fi;
  • специальные диетические запросы;
  • отдельные палаты для пациентов;
  • парковка, аптека, прачечная.

Клиника Ассута дает возможность получить качественные медицинские услуги по самым доступным ценам. Медицинские центры Ассута были награждены премией Израиля за доступность в 2017 году.

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