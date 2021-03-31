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Компания Брусина строит дома из профилированного бруса под ключ в Москве и области

06 мая 2021 22:15  [61]

Строительство домов из профилированного бруса и по каркасно-брусовой технологии — очень востребовано в последнее время. Предложение подобных услуг на рынке Москвы и Московской области довольно обширное, но не все организации имеют достаточное количество опыта и навыков для качественной реализации проектов. Соблюдение сроков и всех этапов строительства — залог успешного завершения объекта. Для получения нужного результата, следует обратиться к профессионалам, которые ответственно подойдут к решению поставленных заказчиком задач.

О компании "Брусина"

Компания "Брусина" принимает заказы на строительство "под ключ" и "под усадку" теплых зимних коттеджей, дач, загородных, садовых и гостевых домиков. Также можно оформить заявку на постройку бань и автомобильных навесов. Уже более 17 лет организация оказывает качественные услуги населению. Датой основания компании официально считается 2004 год. В это время в городе Пестово на базе лесозаготовительного предприятия "Заря" была создано производственное предприятие. Несколько бригад, которые занимались строительством каркасных деревянных домов в Новгородской области стали основой для будущего масштабирования проекта. В 2012 году было принято решение расширить географию строительства. Услуга оказалась настолько востребованной у жителей Москвы и Московской области, что данная территория постепенно стала основным приоритетом в развитии организации.

Технологии строительства

Компания "Брусина" имеет собственное производство пиломатериалов. Таким образом есть возможность контролировать качество сырья и гарантировать соблюдение сроков реализации проекта. Нет зависимости от поставщиков, а значит на объект всегда будет своевременно поставляться высококачественная древесина. Все материалы для работы проходят осмотр перед отгрузкой, а значит клиент всегда получает стабильный результат строительства. Готовые дома и постройки от компании "Брусина" долгие годы радуют своих владельцев. Соблюдение всех норм и строительных регламентов позволяют значительно увеличить срок эксплуатации объектов и минимизировать риски возникновения дефектов.

Получить бесплатную консультацию можно по телефону горячей линии, либо воспользовавшись формой обратной связи на сайте. Специалисты обязательно подберут оптимальный вариант и помогут определиться с выбором проекта. Строительство становится гораздо проще, если доверить дело профессионалам. Свяжитесь с представителями компании "Брусина" прямо сейчас, чтобы получить индивидуальное предложение на строительство домов из профилированного бруса и по каркасно-брусовой технологии.

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