Спектакль ко Дню Победы в нижегородском Учебном театре пройдет на семи площадках

Архивное фото
Фото:
Премьера спектакля ко Дню Победы "Журавли" состоится в Учебном театре Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева 8 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
В основу спектакля лег оригинальный сценарий российского драматурга Родиона Белецкого.
Спектакль будет иммерсивным, т.е. у зрителя должен создаться эффект полного погружения.
Действие развернется на семи площадках одновременно. Две из них расположены на улице, еще одна - в подвале. Зрители будут последовательно переходить с одной площадки на другую.
Две сцены спектакля основаны на реальных событиях и рассказывают о трудовом подвиге горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Одна из сцен связана с производством танков на заводе "Красное Сормово", вторая - с изобретением горючей смеси под названием "Коктейль Молотова" на заводе в Дзержинске. Один фрагмент произведения основан на документальном материале фронтовых бригад, в которых участвовали студенты тогда еще Театрального техникума.
Каждая из семи сцен спектакля поставлена разными режиссерами. В создании спектакля приняли участие: Андрей Ярлыков, Юрий Фильшин, Аман Кулиев, Марат Сабиров, Андрей Богданов, Леонид Чигин.
"Наша главная задача заключалась в том, чтобы попытаться воплотить дух того времени, окунуть современного зрителя в те эмоции, смыслы и мысли, которые проживали горьковчане в далеких 1941-1942 годах. Время не бессловесно, время - это живая человеческая энергия, пропитанная судьбой, болью и любовью человека", - рассказал директор НТУ имени Е.А. Евстигнеева Леонид Чигин.
Как сообщается в анонсе, правда, факты и художественный вымысел в постановке соединяются в единое действие, "связанное сюжетом не с одним героем, а с коллективным героем, и этот герой – время".
(18+)
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+