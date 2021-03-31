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Культура и отдых

Спектакль ко Дню Победы в нижегородском Учебном театре пройдет на семи площадках

07 мая 2021 09:22  [3] Культура и отдых
Архивное фото

Архивное фото

Фото: с сайта театра

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Премьера спектакля ко Дню Победы "Журавли" состоится в Учебном театре Нижегородского театрального училища имени Е.А. Евстигнеева 8 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В основу спектакля лег оригинальный сценарий российского драматурга Родиона Белецкого.

Спектакль будет иммерсивным, т.е. у зрителя должен создаться эффект полного погружения.

Действие развернется на семи площадках одновременно. Две из них расположены на улице, еще одна - в подвале. Зрители будут последовательно переходить с одной площадки на другую. 

Две сцены спектакля основаны на реальных событиях и рассказывают о трудовом подвиге горьковчан в годы Великой Отечественной войны. Одна из сцен связана с производством танков на заводе "Красное Сормово", вторая - с изобретением горючей смеси под названием "Коктейль Молотова" на заводе в Дзержинске. Один фрагмент произведения основан на документальном материале фронтовых бригад, в которых участвовали студенты тогда еще Театрального техникума.

Каждая из семи сцен спектакля поставлена разными режиссерами. В создании спектакля приняли участие: Андрей Ярлыков, Юрий Фильшин, Аман Кулиев, Марат Сабиров, Андрей Богданов, Леонид Чигин.

"Наша главная задача заключалась в том, чтобы попытаться воплотить дух того времени, окунуть современного зрителя в те эмоции, смыслы и мысли, которые проживали горьковчане в далеких 1941-1942 годах. Время не бессловесно, время - это живая человеческая энергия, пропитанная судьбой, болью и любовью человека", - рассказал директор НТУ имени Е.А. Евстигнеева Леонид Чигин.

Как сообщается в анонсе, правда, факты и художественный вымысел в постановке соединяются в единое действие, "связанное сюжетом не с одним героем, а с коллективным героем, и этот герой – время".

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Теги:
День Победы Премьера Театр
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