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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем радио, который отмечается в России 7 мая.
"Поздравляю всех, кто считает День радио своим профессиональным праздником – работников отраслей связи, радиотехники, радиожурналистов, а также преподавателей и студентов профильных факультетов нижегородских вузов", - сказал он.
Юрий Шалабаев отметил, что эра радиотехники началась в Нижнем Новгороде
"В Нижегородской радиолаборатории бережно хранят и передают историю ее становления и развития. А современные специалисты продолжают совершенствовать технологии связи и внедрять инновации, которые позволяют общаться, получать информацию и принимать решения на расстоянии", - заявил глава города.
"Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и единомышленников – тех, кто с вами на одной радиоволне!", - добавил он.
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