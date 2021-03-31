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Общество

Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем радио

07 мая 2021 09:59  [34] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил нижегородцев с Днем радио, который отмечается в России 7 мая. 

"Поздравляю всех, кто считает День радио своим профессиональным праздником – работников отраслей связи, радиотехники, радиожурналистов, а также преподавателей и студентов профильных факультетов нижегородских вузов", - сказал он.

Юрий Шалабаев отметил, что эра радиотехники началась в Нижнем Новгороде

"В Нижегородской радиолаборатории бережно хранят и передают историю ее становления и развития. А современные специалисты продолжают совершенствовать технологии связи и внедрять инновации, которые позволяют общаться, получать информацию и принимать решения на расстоянии", - заявил глава города.

"Искренне желаю всем вам здоровья, счастья, благополучия и единомышленников – тех, кто с вами на одной радиоволне!", - добавил он.

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Теги:
Праздники Радио Юрий Шалабаев
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