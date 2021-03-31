Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил ветерана ВОВ со 100-летним юбилеем Общество

Фото: Алексей Манянин

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Александру Ивановну Курицыну со 100-летним юбилеем и 76-ой годовщиной со Дня Победы. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В военные годы Александра Ивановна трудилась на заводе ГАЗ, даже под бомбежками не прекращая работать. Слушая ее рассказы, я вспоминал свою бабушку, которая также работала на ГАЗе и ушла на пенсию в 86 лет. Всю свою жизнь Александра Ивановна отдала любимым детям, внукам и правнукам, которые теперь окружают заботой ее саму. Как признается сама Александра Ивановна, ее семья и трудолюбие стали главными секретами ее долголетия", - рассказал Юрий Шалабаев.

Александра Ивановна поделилась с главой города тем, как отвлекалась от тягот войны.

"Мой будущий муж, уходя на войну, попросил меня отрастить косы и научиться шить. Я дала ему обещание и все выполнила – отрастила косы и стала шить. Я так полюбила это занятие, что когда не шила, начинала хворать. После войны очень любила делать свадебные платья и своей дочке тоже сшила платье. Сейчас моя отдушина – это правнуки, которые своими успехами не перестают меня радовать", - сказала Александра Курицына.

СПРАВКА:

Александра Ивановна родилась 7 мая 1921 года в Тамбовской области в многодетной семье. Будучи школьницей, переехала в город Горький к сестре. После окончания школы, в 1937 году, стала контролером на Горьковском автомобильном заводе, где проработала почти 30 лет. За свой труд в годы Великой Отечественной войны Александра Ивановна награждена юбилейной медалью "За самоотверженный, доблестный труд в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".

В Нижнем Новгороде проживает 71 ветеран в возрасте 100 лет и старше, из них – 63 женщины и 8 мужчин. 100-летний юбилей в этом году отмечают 53 долгожителя, из них – 11 участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.