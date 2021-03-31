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Общество

Более двух тысяч нижегородцев посетили выставку в вагонах "Поезда Победы"

07 мая 2021 19:21  [31] Общество

Фото: Александр Воложанин, nnews.nnov.ru

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более двух тысяч нижегородцев посетили выставку в вагонах "Поезда Победы". Об этом сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы".

"Поезд Победы" 4 и 5 мая 2021 года находился на 5 платформе Московского вокзала в Нижнем Новгороде.

Это был второй приезд Поезда Победы в Нижний Новгород. Первый раз выставка работала 22 и 23 апреля.

"Поезд Победы" - это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны.

(фото: Александр Воложанин)

Экспозиция размещена в вагонах, каждый из которых посвящен военной истории – мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

Все эпизоды связаны единым художественным рассказом от лица женщины-железнодорожника. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в годы войны воинские поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. Главную героиню Лидию озвучивает актриса Екатерина Гусева, голос которой посетители слышат в наушниках аудиогида.

"Очень здорово, что в майские праздники, в преддверии Дня Победы поезд снова прибыл в Нижний Новгород. Более 200 Волонтеров Победы приняли участие в организации этого события. К сожалению, не все желающие смогли увидеть экспозицию, поэтому мы очень ждем, что Поезд Победы вернется к нам в третий раз", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Организаторами выставки в Нижегородской области выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" при поддержке министерства культуры Нижегородской области.

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Теги:
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