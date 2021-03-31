Движение транспорта ограничат в Нижегородском и Канавинском районе с 10 мая Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение транспорта по нескольким улицам Нижегородского и Канавинского района будет ограничено с 10 мая 2021 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

C 8:00 10 мая до 23:59 18 мая движение транспорта будет прекращено на улице Бетанкура на участке дороги напротив дома №6 в связи с ремонтом инженерных сетей.

В связи с этим планируется организовать автобусный маршрут А-52 по улице Есенина, Мещерскому бульвару.

Также с 6:00 10 мая до 23:30 20 мая движение транспорта будет ограничено на пл. Минина и Пожарского (на участке от улицы Варварской до Верхне-Волжской набережной), на улице Ульянова (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), на улице Минина (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), на Верхне-Волжской набережной (на участке от улицы Пискунова до площади Минина и Пожарского), на Георгиевском съезде (на участке от Нижне-Волжской набережной до площади Минина и Пожарского).

В связи с этим планируется внести следующие изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок:

- автобусные маршруты А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, межмуниципальный автобусный маршрут 304 организовать по улице Варварской, улице Пискунова в оба направления;

- автобусные маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 организовать в направлении площади Сенной – по улице Пискунова, в направлении площади Свободы – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской;

- разворот автобусов маршрутов А-1, А-68 организовать на площади Минина и Пожарского в районе улицы Большой Покровской.

В департаменте также отметили, что с 08.00 до 23.00 19 мая будет временно прекращено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина (на участке около дома №29).

Специалисты департамента просят автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Кроме того, с 20:00 10 мая до 5:00 27 мая в связи с ремонтом теплосетей в Нижнем Новгороде будет временно прекращено движение по улице Ковалихинской напротив дома №18.