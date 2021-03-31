Экономичные газовые котлы – высокий КПД, удобство использования

При строительстве любого дома наступает момент, когда нужно выбрать, чем его обогреть. Несмотря на множество новых решений, газовое отопление по-прежнему остается одним из наиболее часто выбираемых вариантов.

Газовые котлы – это современные, высокоэффективные и экономичные отопительные приборы. В настоящее время практически все новые газовые котлы являются конденсационными, конструкция которых позволяет достичь высокого КПД. Газовые котлы, представленные в большом ассортименте в интернет магазине "Вигідний" отлично подходят для организации системы автономного отопления. Они работают не только для отопления дома, но и для нагрева воды.

Удобство использования

Газовые котлы удобны в использовании – достаточно задать определенную программу, которая обеспечит поддержание соответствующей температуры в помещениях.

В традиционных газовых котлах дымовые газы, выходящие из котла, имеют высокую температуру, и пар не конденсируется. Тепло, которое содержится в выхлопных газах, безвозвратно уходит через дымоход.

Конденсационный котел – решение, позволяющее утилизировать тепло дымовых газов. Это современное устройство, которое позволяет рекуперировать тепло, содержащееся в выхлопных газах, что делает его более эффективным и экономичным, чем традиционная печь. Всегда имеет закрытую камеру сгорания, что позволяет использовать его в небольших помещениях.

Преимущества современных газовых котлов:

- Удобство использования – не требует обслуживания;

- Возможность управления функциями с датчика температуры и программатора, находящегося в любом помещении. Такая работа возможна благодаря специальному регулятору, который позволяет точно устанавливать температуру в определенное время;

-Компактность.

Кроме того, дизайн газового котла позволяет устанавливать его на кухне или в ванной, не жертвуя эстетикой этих помещений.

Типы газовых котлов:

- Настенные. Устройства этого типа представляют собой довольно небольшие устройства. Их легко установить в небольшой ванной или кухне. Эти компактные котлы отлично впишутся в современный вид любого помещения. Они очень удобные и практичные.

- Напольные. Для них нужно подготовить особое место. Однако такие котлы однозначно прочнее и долговечнее подвесных. Такие котлы лучше всего устанавливать в отдельной котельной в доме.

Важным преимуществом газового отопления является то, что выбросы выхлопных газов в атмосферу намного ниже. Газовые котлы выделяют меньше оксидов углерода и азота, чем традиционные угольные печи.

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