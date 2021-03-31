Денис Егоров представит Нижегородскую область на международном форуме "Экология" Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Министр экологии и природных ресурсов Денис Егоров представит Нижегородскую область на XII международном форуме "Экология" в Москве 24-25 мая 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Мероприятие пройдет при поддержке комитета Государственной думы ФС РФ по экологии и охране окружающей среды, а также ключевых органов исполнительной власти. Местом проведения форума впервые станет Центр международной торговли.



Отмечается, что ежегодно в форуме участвует более 1500 человек из 80 регионов России и 10 иностранных государств.



"Улучшение качества жизни населения, как в регионах, так и во всей стране, сохранение природы для будущих поколений – это первоочередные задачи, которые стоят перед нами сегодня. Ежегодно нам удается улучшать целевые показатели национального проекта "Экология", федеральные и региональные программы корректируются, исходя из полученного регионального опыта и практики других субъектов федерации и стран. Диалог позволяет вырабатывать наиболее эффективные решения в экологических вопросах. Форум является одной из ведущих общественных площадок, создающих условия для открытого диалога федеральной и региональной власти, а также общества, бизнеса в сфере экологии", - сказал Денис Егоров.



На форуме предусмотрены деловая и выставочная программы. Деловая будет направлена на обсуждение наиболее значимых вопросов экологического развития России и разработки эффективных решений в вопросах снижения негативного воздействия промышленности на окружающую среду, развития отрасли обращения с отходами, повышения качества городской среды, ликвидации накопленного экологического ущерба, развития "зеленой" экономики, реабилитации водных объектов, экологического мониторинга, развития и сохранения биоразнообразия, экологического просвещения и других.

"Деловая программа форума будет выстроена вокруг ключевых проблем экологической повестки. Она включит все тематические направления национального проекта "Экология", а также другие важные вопросы, которые требуют внимания", - отметил глава общественного совета форума, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев.



В ходе выставочной программы можно будет оценить успешные практики и инновации по сохранению природы и снижению негативного воздействия на окружающую среду.



Итогом форума станет резолюция с инициативами и рекомендациями участников мероприятия, посвященными улучшению экологической обстановки в стране. Резолюцию направят в Федеральное собрание РФ, профильные министерства и ведомства для выявления наиболее значимых для общества экологических проблем, разработки решений для поэтапного вхождения страны в "зеленую" экономику и включения наилучших практик в работу.



Напомним, реализация национального проекта "Экология" в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, а также создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.

Нацпроект включает в себя 11 федеральных проектов: "Ликвидация свалок", "Утилизация и переработка мусора", "Обезвреживание опасных отходов", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение рек и озер", "Национальные парки и заповедники", "Сохранение лесов", "Экопросвещение" и "Мониторинг окружающей среды".