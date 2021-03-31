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Общество

Нижегородским ветеранам доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве

08 мая 2021 12:26  [54] Общество

Фото: ОНФ

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородским ветеранам доставили частицу Вечного огня из Александровского сада в Москве в рамках патриотической акции "Огонь памяти". Об этом рассказали в региональном отделении ОНФ.

Народный фронт и Всероссийский клуб "УАЗ Патриот" 6 мая зажгли от Вечного огня керосиновые лампы и 7 мая привезли их в Нижний Новгород. Церемония прошла у автозаводского Мемориала боевой и трудовой славы. Затем частицы Вечного огня были переданы представителям Дзержинска, Городца, Бора, Кстова.

В торжественной церемонии приняли участие представители ОНФ, глава Автозаводского района Александр Нагин, команды мотоклубов "Ночные волки" и "Ночные валькирии" Нижнего Новгорода, Волонтеры Победы, "бойцы" патриотической организации "Наследие", представители нижегородского Совета отцов, а также нижегородцы.

"Для нас большая честь принимать участников автопробега накануне великого праздника — Дня Победы. Нижегородцы чтят память павших на фронтах Великой Отечественной войны и тех, кто вышел из той страшной войны живыми – наших уважаемых ветеранов. Каждый из них  для нас – живая легенда! Около 800 тысяч нижегородцев воевали на фронтах Великой Отечественной, более 300 из них получили звание Героя Советского Союза. Сотни тысяч достойно трудились ради Победы в тылу. Горьковчане поставляли на фронт автомобили, танки, боевые установки, снаряды, взрывчатку. Этот подвиг народа забыть невозможно", - сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Нижегородской области Соломон Апоян.

Отметим, что из Москвы в различные города и села России были доставлены около ста таких зажженных ламп. В пунктах назначения частички Вечного огня встречали представители городских администраций, они передадут этот символ памяти ветеранам.

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Теги:
Ветераны День Победы ОНФ
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