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Общество

Залпы светового салюта и Георгиевская лента появятся на нижегородской телебашне 9 мая

08 мая 2021 12:59  [2] Общество

Фото: РТРС

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Залпы светового салюта, изображение Георгиевской ленты и текстовые поздравления появятся на нижегородской телебашне 9 мая. Об этом сообщили в филиале РТРС "Нижегородский ОРТПЦ".

Первое включение архитектурно-художественной подсветки состоится в 00:43, когда завершилось подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил 9 мая 1945 года.

Основное световое представление ждет нижегородцев и гостей города вечером с 20:30 до 3:00. 

СПРАВКА:

Телебашня построена в 1957 году, она обеспечивает эфирным телерадиосигналом Нижний Новгород и близлежащие населенные пункты в радиусе до 60 км.

Динамическую подсветку телебашни обеспечивают 4 620 светодиодных пиксельных светильников, расположенных на ее гранях. Также в системе архитектурно-художественной подсветки используются линейные прожекторы, образующие "световой пояс" по периметру технологической площадки на высоте 140 метров.

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Теги:
День Победы Телевидение
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