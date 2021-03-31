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Рестораны Макдональдс – разнообразное меню для гурманов всех возрастов

09 мая 2021 12:58  [35]

Рестораны быстрого питания популярны во всем мире, особенно сеть McDonald's. В разных странах они могут различаться предлагаемыми блюдами.

Здоровье клиентов – главный приоритет сети ресторанов Макдональдс. По этой причине каждый день рестораны и поставщики соблюдают строгие протоколы контроля, чтобы гарантировать безопасность и качество. На сайте mcdonaldsmenu.me можно ознакомиться с обширным и разнообразным меню для гурманов любого возраста.

Что входит в ассортимент Макдональдс

Чизбургер и гамбургер – это основа предложения сети. Впрочем, также предлагается Big Tasty и Big Mac, гамбургеры с курицей или рыбой.

Чизбургер – классическое сочетание котлеты из 100% чистой говядины, маринованных огурцов, лука, горчицы и кетчупа и, конечно же, кусочка плавленого сыра в свежеобжаренной булочке делает чизбургер классическим удовольствием.

McDonald's известен своими культовыми продуктами, такими как сэндвич Big Mac, картофель фри и курица McNuggets.

Картофель фри – порция восхитительного картофеля, идеально приготовленного и заправленного нужным количеством соли.

В меню McDonald's представлены сезонные блюда с определенными соусами или ингредиентами. Когда лето так близко и хочется больше свежести и зелени, ресторан Макдональдс предлагает совершенно новые бургеры:

  • Мак Фреш Де Люкс с сочным бифштексом и сыром Чеддер.
  • Чикен Мак Фреш Де Люкс с двумя нежными куриными стрипсами.

В состав каждого бургера добавляется зелень, свежий помидор, огурчики, салат Айсберг и пикантный соус, чтобы придать им еще больше вкуса весны и наступающего лета.

Однако предложение бренда намного богаче. Макдональдс меню включает в себя широкий выбор бутербродов, салатов, соусов, десертов и напитков.

Большой популярность пользуется куриный салат Цезарь на гриле. Этот салат включает слегка обжаренные на гриле кусочки куриной грудки, помидоры черри, тертый сыр и гренки со вкусом чеснока и зелени. Также доступен дополнительный соус Цезарь.

Мясо, которое используется для гамбургеров в сети ресторанов Макдональдс, – это 100 % говядина без каких-либо добавок и консервантов. Для гамбургеров используется только передняя часть: лопатка, шея, грудинка, которые приправляются только солью и перцем.

Булочки выпекаются исключительно из натуральных ингредиентов, без консервантов.

В сети ресторанов Макдональдс не просто подают кока-колу, но и практикуют идеальную подачу, заключающуюся в охлаждении Coca-Cola до нужной температуры и добавлении нужного количества льда.

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