Что такое ипотека?

Про ипотеку слышали все. И большая половина уже подписала подобный договор, расценив его преимущества. Но, часто, у людей, которые обращаются в банк и хотят получить деньги на покупку жилья, возникают вопросы, и они не хотят переплачивать проценты. В данной статье пойдет речь о выгодных ипотеках в Екатеринбурге и как быстро оформить документы.
По сути, ипотека – это такой кредит, согласно которому купленная квартира или дом принадлежат банку, пока заемщик не отдаст кредит. По сути, человек берет определенную сумму у финансовой организации в долг и должен будет выплатить не только взятую сумму, но и проценты. Но банк должен быть уверен в том, что заемщик вернет деньги. Гарантом в этом случае выступает именно недвижимость, которая и была куплена на эти деньги. Это может быть:
Ипотека – это кредит, который выдается клиентам банка на покупку жилья. Но есть и другие виды ипотеки, про которые мало кто знает.
Не обязательно закладывать жилье, которое покупается. Можно в качестве залога предоставить уже имеющуюся недвижимость. К примеру, квартиру, которую имеет заемщик или дачу. К тому же, ипотеку дают и на ремонт или строительство.
Оформить ипотечный кредит можно несколькими способами. Это может быть стандартный кредитный договор, а может быть договор, который подтверждает, что недвижимость передается финансовой организации в залог.
Сегодня многие банки предлагают выгодные программы, которые поддерживаются государством. К примеру, люди, которые хотят переехать на постоянное место жительство на север, могут получить кредит на выгодных условиях.
Ипотечное кредитование – своеобразный кредит, который берут ни на месяц и не на два. Заемщик получает большую сумму, и рассчитаться с долгами он должен будет в течение многих лет. Именно поэтому, перед тем, как обращаться за ипотекой, стоит обратить внимание на:
В договоре все подробно прописывается. Клиент банка должен ознакомиться с условиями и понять, под силу ему такой заем или он не сможет рассчитаться с долгом.
Помнить стоит и о том, что если процентная ставка в процессе выплаты кредита изменится, то финансовая организация должна оповестить заемщика. Финансовая организация устанавливает каждомесячную сумму, которую обязан выплачивать заемщик и менять ее они не имеют права.
Сумма, которую выдает банк, крупными буквами прописана в договоре. Обязательно должно быть все рассчитано и клиент должен видеть основную сумму и проценты, которые он должен переплатить.
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