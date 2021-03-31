Перепланировка в Красногорске

Перепланировка – это серьезное решение, которое требует согласования в разных инстанциях. Иногда, такое решение принимается после покупки новой квартиры или если хочется избавиться от всего советского.

Но мало кто обращает внимание на то, что нужно собрать все необходимые документы. Исправить привычный домашний интерьер не так просто, как может показаться. Есть также стены, которые строго-настрого запрещается сносить. Получить интерьер как в журнале можно, но за красоту, если не оформить все документы, можно заплатить большой штраф.

Перепланировка: что это такое и зачем она нужна?

Итак, что же такое перепланировка? Ответить на этот вопрос могут специалисты, а простые граждане имеют только начальное представление.

Перепланировка – это перестройка пространства. Не всегда перепланировка проводится в жилом помещении. Бывают случаи, когда необходимо провести изменения и в нежилом помещении. Но в этом случае требуется добиться такого результата, чтобы помещение не потеряло своего функционального назначения.

Специалисты, которые проводят работы, выстраивают перегородки или удаляют несущие стены. перепланировка в Красногорске проводится под руководством опытных архитекторов. Дизайнеры могут предложить, но если архитектор не даст разрешения, то работа не будет проведена.

Перепланировка включает в себя достройку нового проема, объединение нескольких комнат в одну, разделение ванной комнаты и туалета, объединение гостиной и кухни, например.

Не стоит путать перепланировку с переоборудованием. Во втором случае упор делается на изменение назначения. В этом случае работы проводятся более масштабно, и затрагиваются все инженерные системы и полностью меняется все оборудование. К примеру, если хозяева хотят объединить гостиную и столовую.

Затевая перепланировку, стоит обращать внимание на массу нюансов. Особенно это касается несущей стены. Данная строительная конструкция принимает на себя большую часть нагрузки и держит потолок при сильном воздействии. К тому же, от нее зависит устойчивость здания. Самостоятельно определить несущую стену не получится. Нужно обратиться к специалистам, чтобы они произвели осмотр и провели устойчивость здания. Не рекомендуется сносить несущую стену.

Ежегодно проводится огромное количество незаконных перепланировок, которые могут окончиться плачевно для хозяев и других жильцов многоквартирного дома. Чтобы не пришлось потом расплачиваться, стоит внимательно отнестись к процессу перепланировки и получить разрешение от специалистов.

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