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Сериал Наследие Юпитера NETFLIX – вечная проблема отцов и детей

09 мая 2021 13:13  [25]

Платформа Netflix официально анонсировала следующий проект серии. Это сериал о супергероях, основанный на комиксе "Наследие Юпитера".

Действие сериала "Наследие Юпитера" происходит через сто лет после борьбы и заботы о безопасности человечества, когда первые супергерои передают свое наследие следующему поколению, своим детям.

Наследие Юпитера – еще одна постановка, заказанная Netflix. Это сериал о супергероях, основанный на серии комиксов, действие которых разворачивается на протяжении многих десятилетий. Создатели сделали акцент на сюжете, затрагивающем сложные темы.

Он включает темы, связанные с семьей, проблемами, связанными с ней, а также типичные истории людей, лейтмотивом которых является доверие, лояльность и власть.

Кто являются персонажами "Наследия Юпитера"

Джош Дюамель (Трансформеры), Бен Дэниелс (Экзорцист), Лесли Бибб (Железный человек), Майк Уэйд (Вневременный) и Мэтт Лантер (Звездные войны: Войны клонов) в роли команды сверхмощных людей, известных как Союз. Спустя девяносто лет после того, как группа впервые сформировалась, эта команда распадается, в то время как следующее поколение в лице Елены Кампурис, Эндрю Хортона и других выбирает разные направления.

"Наследие Юпитера" происходит на двух разных временных линиях, первая из которых приходится на конец 1920-х годов. Когда начинается Великая депрессия, Шелдон Сэмпсон, его брат Уолтер и их одноклассники арендуют лодку, чтобы отправиться на остров, который он неоднократно видел во сне. Шелдон считает, что этот остров – ответ на его ошибки, и хранит секрет, который может спасти всю Америку. То, что он говорит, похоже на бред сумасшедшего, но его друзья и семья готовы пойти вместе с этим поиском. К счастью для них, таинственный остров оказался именно там, где, по словам Шелдона, он будет, и все они возвращаются на материк в 1933 году с невообразимыми силами.

Другая временная шкала установлена в наши дни, и Шелдон, теперь известный как супергерой-утопист, является лидером группы героев под названием Союз, которые защищают Землю от угроз и суперзлодеев, появившихся после этого первоначального путешествия. Шелдон и Уолтер не согласны с тем, для чего им следует использовать свои силы, как и дети Союза, которые борются за то, чтобы жить в соответствии с наследием, созданным их родителями.

Елена Кампурис и Эндрю Хортон снимаются в главных ролях в роли двух детей Шелдона и Грейс, Хлои и Брэндона, а Ян Куинлан играет сына Джорджа, Хатча.

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