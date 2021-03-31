Форекс торговля – начните инвестировать сегодня

FOREX – это рынок, на котором одна валюта обменивается на другую по фиксированной цене. Торговый счет Форекс – это разговорный термин для многофункционального инвестиционного счета, который в первую очередь позволяет торговать CFD. Через свой Форекс-счет можно получать прибыль от движения цен тысяч различных типов финансовых активов. Компания Gerchik & Co LTD предоставляет семь типов счетов для Форекс. Чтобы обогатить торговый опыт, можно получить профессиональную консультацию у Александра Герчика на сайте компании.

Счета Форекс – финансовое плечо

Необходимы разные типы брокерских счетов, чтобы каждый трейдер, независимо от стиля торговли и опыта работы на бирже, мог выбрать наиболее выгодные и удобные условия.

В отличие от традиционных брокерских счетов, Форекс-счета позволяют использовать так называемый финансовый рычаг. Это механизм, благодаря которому можно открывать позиции с очень большой номинальной стоимостью, привлекая даже небольшие суммы. Использование механизма кредитного плеча позволяет получать прибыль, которую невозможно реализовать на обычном брокерском счете.

Кредитное плечо, несомненно, имеет свои преимущества, но его необдуманное использование может оказаться смертельным для инвестиционного счета. Вот почему так важно использовать его с осторожностью и осмотрительностью, то есть не использовать весь имеющийся на счете капитал для залогового депозита.

Компания Gerchik & Co LTD разработала широкий спектр счетов с доступом к Forex с уникальными торговыми условиями для всех трейдеров. Необходимо только выбрать тип, который соответствует торговым предпочтениям. На сайте компании создана таблица, в которой сравниваются счета со всеми ключевыми характеристиками и функциями каждого из них.

Чтобы контролировать торговые риски, компания Gerchik & Co LTD ко всем типам счетов подключает сервис "Риск-менеджер". Механизм защиты сервиса автоматически закрывает позиции, которые генерируют самые высокие убытки.

Чтобы открыть стандартный счет, часто требуется большой резерв капитала. Брокеры предоставляют современные торговые счета Форекс с гибкими финансовыми рычагами без ограничения по депозиту. VIP-счет для профессионалов означает более низкие комиссии и лучшие торговые условия, которые может предложить компания.

Существуют брокерские счета, позволяющие работать не только на рынке Forex, но и на других биржах одновременно, включая крупнейшие рынки США и Европы.

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