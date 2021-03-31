Страхование ипотеки – защита как банка, так и заемщика

Ипотека – это обязательство на долгие годы, поэтому банк стремится к максимальному обеспечению его погашения. Ипотечное страхование – это способ защиты банка, но также и людей, решивших взять ипотеку. Если по какой-либо важной причине (болезнь, несчастный случай или другие непредвиденные ситуации) заемщик не может оплатить взнос по ипотеке, компания сделает это за него.

На официальном сайте https://polis812.ru/blog/kakuyu-strahovuyu-kompaniyu-vybrat-pri-ipoteke-v-sberbanke/ Страхового Центра "Полис" можно подробно ознакомиться с оформлением страховки при ипотеке в Сбербанке.

Страхование приобретаемого жилья в Сбербанке является обязательным, а страхование жизни заемщика не является обязательным по закону. Однако банк может составить кредитный договор таким образом, что без такой политики условия кредита не будут выгодными. Поэтому стоит сделать выбор в пользу страхования ипотечного кредита, тем более что выгоды взаимные.

Договор страхования представляет собой удобную для банка форму залога. Это продукт, который снижает риски, связанные с предоставлением ипотечного кредита. На практике ипотечное страхование защищает как банк, так и заемщика. Иногда решение о страховании кредита также принесет дополнительные льготы заемщику, например, более низкие процентные ставки.

Виды страхования ипотеки в Сбербанке:

Страхование жизни и здоровья.

Осуществление страховки происходит в случае смерти заемщика. Тогда сумма, оставшаяся до погашения, будет урегулирована страховщиком, и не будет взиматься с наследников умершего. Из-за уменьшающейся с каждым месяцем суммы кредита для погашения страховая сумма, как правило, также уменьшается.

Страхование недвижимости

Это обязательный вид страховки для ипотеки. Минимальные требования банка к этому страхованию чаще всего включают защиту имущества в случае пожара или прорыва инженерных сетей, а также других форс-мажорных обстоятельств.

Титульная страховка

Защищает право собственности на недвижимость вследствие утраты прав собственности на дом или квартиру.

Заемщик может выбрать предложение от любой страховой компании при условии, что оно соответствует минимальному объему страхования, принятому Сбербанком. На практике это означает лишь то, что заемщик может оформить страховку у самого кредитора или в страховой компании по своему выбору.

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