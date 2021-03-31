Акция "Звонок ветерану" проводится в регионе Общество

фото: РИК НРО Единой России

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Акция "Звонок ветерану" проводится в регионе. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО "Единой России".

Актив партии, депутаты всех уровней в течение праздничного дня поздравляют по телефону и видеосвязи ветеранов Великой Отечественной войны с Великой Победой.

Депутат Госдумы Артем Кавинов 9 мая созвонился с несколькими ветеранами.

"Особенно в эти майские дни важно проявить внимание и заботу о каждом герое. К сожалению, не все могут порадовать нас своим присутствием на парадах Победы, принять участие в праздничных мероприятиях. Наша задача - добрые эмоции, радость праздника постараться подарить каждому ветерану. Приехать, навестить или просто позвонить. Сегодня с удовольствием пообщался с нашими ветеранами из Заволжья, Городца, Сокольского. Очень позитивные эмоции", - поделился впечатлениями Артем Кавинов.

Он поздравил с праздником ветеранов из Заволжья Елизавету Андреевну Заботину, служившую в годы войны в прифронтовой полосе военным фельдшером в дивизионе зенитно-артиллерийского полка; Юрия Викторовича Зелинского, воевавшего в составе 1-го Белорусского фронта и дошедшего до Берлина; Василия Андреевича Мазина, в звании лейтенанта воевавшего на Западном фронте; участника сражений под Орлом из Городца Николая Григорьевич Лавренова; ветеранов Евгения Николаевича Кокина из Заволжья и Бориса Николаевича Лабутина из Сокольского.

"Акцию поддержали многие мои коллеги. Сегодня особенный день. И именно ветераны – главные герои праздника. И целая серия мероприятий, которые в том числе инициировала и поддержала "Единая Россия", мне кажется – это важнейшая тема для всех нас, для подрастающего поколения, у которого еще есть возможность увидеть и пообщаться с участниками тех событий. У нас сегодня в Нижегородской области живет меньше 900 участников войны и чуть больше 18,5 тысяч тружеников тыла. Практически всем им уж за 90 лет. Нужно использовать каждую возможность быть рядом с ними. Крепкого здоровья нашим ветеранам!" - добавил Артем Кавинов.

Слова благодарности в адрес ветеранов выразил и заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения "Единой России" Евгений Костин. Он поздравил сегодня ветеранов-сормовичей.

"Важно, чтобы наши герои не чувствовали недостаток внимания, ограничения в общении, могли поделиться своими воспоминаниями. От всей души желаю им крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира и добра! Спасибо за Победу!", - сказал Евгений Костин.

Он отметил, что помощь и поддержка ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны - важная задача органов власти всех уровней.

"И сегодня, в День Великой Победы, депутаты-единороссы сделали большое дело. Мы позвонили ветеранам, с каждым побеседовали, узнали, как живет ветеран, какие у него сложности, трудности, выяснили, чем можем помочь. И уверяю, ни один вопрос не останется без ответа. Мы помним о наших ветеранах не только в праздничный день", - сказал руководитель депутатского объединения партии.

Акция "Звонок ветерану" проходит во всех районах и городских округах Нижегородской области. Также активисты и депутаты "Единой России" сегодня навещают ветеранов, поздравляют их с Днем Победы, вручают цветы и подарки, выясняют, какая помощь им необходима.