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Общество

Поезд Победы встретили на ж/д вокзале в Нижнем Новгороде

09 мая 2021 15:41  [82] Общество
фото: Александр Воложанин

фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Глеб Никитин принял участие во встрече Поезда Победы на железнодорожном вокзале в Нижнем Новгороде 9 мая. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"День Победы часто называют праздником со слезами на глазах. Это были не только слезы горя, но и радости от встречи с любимыми, родными и близкими. Поезд Победы как раз дает нам возможность погрузиться в атмосферу победного мая 1945 года. Можно увидеть, как выглядели теплушки, в которых солдаты-победители возвращались с фронта домой, санитарный вагон, военно-полевая кухня. И, конечно, военная техника, которая выпускалась в годы войны на предприятиях нашей области", - сказал Глеб Никитин.

"Сегодня Поезд Победы прибыл в Нижний Новгород не впервые, но впервые мы встречаем его в статусе Города трудовой доблести. Горький, несмотря на то, что здесь не проходила линия фронта, внес в Победу колоссальный вклад. Большую роль в достижении Победы сыграли и железнодорожники, которым приходилось трудиться в сложнейших условиях", - добавил губернатор Нижегородской области.

Также в мероприятии приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, начальник Горьковской железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Анатолий Лесун, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

"Сегодня мы встретили в Нижнем Новгороде Поезд Победы - эшелон с экспозициями и техникой времен Великой Отечественной войны. Так у нас, наших детей и внуков появилась уникальная возможность прикоснуться к истории. Именно таким образом через поколения передается память о великом подвиге народа. О подвиге наших ветеранов, которым мы выражаем огромную благодарность за то, что все мы сегодня живем, растим новое поколение, участвуем в его патриотическом воспитании благодаря таким мероприятиям", - сказал Евгений Люлин.

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Теги:
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