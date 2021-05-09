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Общество

Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде

09 мая 2021 16:35  [87] Общество

В Параде Победы 9 мая 2021 года в Нижнем Новгороде проведён на Нижне-Волжской набережной. В шествии участвовали порядка 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники.

Легендарный Т-34 открыл парад. В авиационной части парада были задействованы вертолёт МИ-28 УБМ "Ночной охотник", самолет МИГ-29 УБ, военно-транспортный самолет Росгвардии ИЛ-76. В водной части участвовали 15 судов.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Нижегородской области.

Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде

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Теги:
День Победы
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Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 16:35Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
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