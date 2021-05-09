Потепление до +28° ожидает нижегородцев на предстоящей неделе Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде 10-16 мая, однако солнечными эти дни не назовешь, но и локальных дождей тоже не прогнозируется.

По информации синоптиков, в начале недели дневная температура будет еще в пределах +14°…+23°, а далее уже следует ежедневное потепление.

В понедельник 10 мая после дождливого воскресенья в Нижнем Новгороде ожидается пасмурная погода без осадков и +14°, которые к ночи снизятся до +7°.

Однако уже во вторник на небе появится солнце, и температура поднимется до +22°…+23°.

Среда встретит нижегородцев пасмурной погодой без осадков, но потеплением до +26°. Аналогичная погода ожидается и в четверг.

Пятница станет самым солнечным днем на этой неделе. Синоптики обещают чистое небо, при этом температура останется на уровне предыдущих дней, то есть +26°.

В субботу потеплеет до +28°, но уже прогнозируется переменная облачность.

В воскресенье погода испортится – пойдет дождь. Однако это не повлияет на температуру – будет тепло – около +25°, которые к вечеру понизятся до +14° и снова пойдет дождь.