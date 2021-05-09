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Общество

Проекция Георгиевской ленточки украсила стену Нижегородского кремля 9 мая (ВИДЕО)

09 мая 2021 22:09  [105] Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Масштабная проекция Георгиевской ленточки появилась на стене Нижегородского кремля 9 мая с наступлением темноты. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Инсталляция организована на участке от Тайницкой до Часовой башни.

"Такой формат мы уже опробовали в новогодние праздники, и он получил хорошие отклики нижегородцев и гостей города. Инсталляция позволяет создать по-настоящему праздничное настроение и избежать массового скопления людей, так как она не привязана к короткому временному промежутку. Кремль больше пяти веков является символом воинской славы и твердости духа нашего народа. Цвета Георгиевской ленты помогут отдать дань уважения всем, кто защищал Отечество", - сказал Глеб Никитин.

Изображение Георгиевской ленты, флага Победы, салюта и надписей: "Великая Победа", "Никто не забыт, ничто не забыто", "Нижний Новгород - город трудовой доблести" на стене Кремля можно будет увидеть до часа ночи.

"Георгиевская ленточка" - это символ Великой победы, дань памяти павшим на поле боя, выражение нашего уважения к ветеранам, а также к героическому подвигу труженикам тыла, благодарность людям, отдавшим все для фронта. Всем тем, благодаря кому мы победили в 1945 году. Важно сохранить подвиги наших предков в памяти поколений", - поделился управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Видео предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области:

 

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