ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Происшествия
10 мая 2021 14:23  [173] Четыре человека найдены погибшими в машине под Сеченово 10 мая
09 мая 2021 21:17  [199] Пожар произошёл на Арзамасском машзаводе 9 мая
07 мая 2021 11:40  [979] Более 600 человек эвакуировали из гостиницы в Нижнем Новгороде 7 мая
06 мая 2021 12:48  [492] Более 50 нижегородских любителей пиццы стали жертвами мошенников
05 мая 2021 20:02  [451] Молодой мужчина погиб 5 мая в сгоревшем доме под Арзамасом
03 мая 2021 12:35  [1668] Буксир затонул в акватории Волги в Городецком районе
03 мая 2021 09:47  [581] Мошенник украл с банковской карты нижегородки более 90 тысяч рублей
01 мая 2021 22:57  [948] Прокуратура выясняет обстоятельства гибели ребенка в детском саду Вачи
29 апреля 2021 09:41  [446] СК начал проверку по факту гибели рабочего в колодце в Богородском районе
28 апреля 2021 14:16  [1768] Мужчина в Нижегородской области погиб, упав в канализационный колодец
Происшествия

Четыре человека найдены погибшими в машине под Сеченово 10 мая

10 мая 2021 14:23  [173] Происшествия

Фото: ГУ МВД

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Четыре человека найдены погибшими в автомобиле Range Rover в районе с. Ясное Сеченовского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

При обнаружении автомобиль находился в кювете. Предположительно, водитель и пассажиры погибли в результате ДТП.

Как рассказали в МВД, погибших искали в течение суток – 9 мая жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию и рассказала о пропаже 30-летнего сына, который уехал на машине в Сеченовский район и она не может с ним после этого связаться.

Автомобиль обнаружен только 10 мая в ходе розыскных мероприятий. Машина находилась в кювете около села Ясное. Внутри транспортного средства было четыре трупа – трое мужчин и девушка. Один из погибших являлся сыном заявительницы.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего, на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП МВД Сеченовский район
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
09 мая 2021 16:35Парад Победы состоялся в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph