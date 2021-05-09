Четыре человека найдены погибшими в машине под Сеченово 10 мая Происшествия

Фото: ГУ МВД

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Четыре человека найдены погибшими в автомобиле Range Rover в районе с. Ясное Сеченовского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

При обнаружении автомобиль находился в кювете. Предположительно, водитель и пассажиры погибли в результате ДТП.

Как рассказали в МВД, погибших искали в течение суток – 9 мая жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию и рассказала о пропаже 30-летнего сына, который уехал на машине в Сеченовский район и она не может с ним после этого связаться.

Автомобиль обнаружен только 10 мая в ходе розыскных мероприятий. Машина находилась в кювете около села Ясное. Внутри транспортного средства было четыре трупа – трое мужчин и девушка. Один из погибших являлся сыном заявительницы.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего, на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД.