Четыре человека найдены погибшими в машине под Сеченово 10 мая

Фото:
Четыре человека найдены погибшими в автомобиле Range Rover в районе с. Ясное Сеченовского района Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
При обнаружении автомобиль находился в кювете. Предположительно, водитель и пассажиры погибли в результате ДТП.
Как рассказали в МВД, погибших искали в течение суток – 9 мая жительница Нижнего Новгорода обратилась в полицию и рассказала о пропаже 30-летнего сына, который уехал на машине в Сеченовский район и она не может с ним после этого связаться.
Автомобиль обнаружен только 10 мая в ходе розыскных мероприятий. Машина находилась в кювете около села Ясное. Внутри транспортного средства было четыре трупа – трое мужчин и девушка. Один из погибших являлся сыном заявительницы.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего, на месте ДТП работают сотрудники полиции и ГИБДД.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+