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Спорт

Кубок России по футболу прибыл в Нижний Новгород

10 мая 2021 14:50  [100] Спорт

Фото: РФС

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу 10 мая прибыл в Нижний Новгород. Об этом сообщили в РФС.

Сегодня начался трофи-тур Кубка России по футболу. В 10:50 Кубок прилетел в аэропорт "Стригино" в Нижнем Новгороде.

Вместе с Кубком прибыли и амбассадоры турнира: двукратный обладатель Кубка России, пятикратный чемпион России по футболу Егор Титов, двукратный обладатель Кубка России, четырехкратный чемпион России по футболу, победитель Лиги Чемпионов и Кубка УЕФА Дмитрий Аленичев, финалист Кубка России и бронзовый призер чемпионата России в составе "Крыльев Советов" Андрей Каряка, обладатель Кубка России, чемпион России по футболу в составе "Локомотива" Динияр Билялетдинов.

Первой выставочной точкой трофея стала зона прилета аэропорта, где все желающие смогли получить автографы известных футболистов и сфотографироваться с трофеем.

После этого кубок на ретроавтомобилях отправился в Городец. Главный трофей будет выставлен в "Городе мастеров" и других туристических локациях города. На каждой из площадок Трофи-тура пройдут автограф- и фотосессии, розыгрыши билетов и атрибутики.

В 15:30 кубок покинет город, чтобы в 17:00 стать участником тура по Оке и Волге на речном пассажирском судне на подводных крыльях "Валдай". В завершении дня (начало в 18:30) в ТЦ "7 небо" состоится фото- и автограф-сессии с послами Бетсити Кубка России Дмитрием Аленичевым, Егором Титовым и Виктором Гусевым.

Первая часть программы мероприятий 11 мая стартует в 12:45 и пройдет на стадионе "Северный", где Дмитрий Сычев, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Каряка, Динияр Билялетдинов и Александр Самедов проведут мастер-класс для 16 команд-участниц "Кожаного мяча" и сыграют товарищеский матч против ста детей.

После фото- и автограф-сессии легенды сборной и комментатор Первого канала Виктор Гусев посмотрят матчи "Кожаного мяча" и выберут 10 детей, которые сыграют в звёздном матче у стадиона "Нижний Новгород" за час до решающего матча Бетсити Кубка России и получат билеты на финал. В 19:00 РФС организует Public talk с послами финала Бетсити Кубка России и экспозицию Кубка России в отеле "Кортъярд Марриотт Нижний Новгород Центр".

В день матча Российский футбольный союз проведет в Нижнем Новгороде серию социальных мероприятий.

В 10:30 Дмитрий Сычев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Виктор Гусев пообщаются с учениками городских школ в МБУ СОШ "Северная звезда" (улица Львовская, 2Б), после чего звёздные футболисты проведут для детей мастер-класс.

В 12:30 Андрей Каряка, Александр Самедов и Дмитрий Сычёв проведут мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья на стадионе "Северный" (улица Дьяконова, 31).

Социальная программа завершится "Уроком футбола" с нижегородскими детскими футбольными командами, который состоится на стадионе "Локомотив". Команды шести спортивных школ, усиленные одним из почетных гостей, проведут между собой 2 товарищеских турнира. К Дмитрию Аленичеву и Александру Самедову присоединятся трехкратный обладатель Кубка России, чемпион Нидерландов Дмитрий Булыкин, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников, двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Руслан Пименов, и.о. главного тренера ФК "Нижний Новгород" Антон Хазов и тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Полянин. После окончания каждого из "Уроков футбола" состоится автограф- и фотосессия с почетными гостями.

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Теги:
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