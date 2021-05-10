Движение на участке ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде прекращено до конца мая Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение на участке ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде прекращено до конца мая. Об этом сообщается на сайте центра организации дорожного движения Нижнего Новгорода (ЦОДД).

Согласно информации, это связано с ремонтом теплосетей на участке.

Так, с 20.00 10 мая до 05:00 27 мая на участке по улице Ковалихинской напротив дома №18 прекращено движение транспорта.

Отмечается, что объехать ремонтный участок можно по улице Академика И.Н. Блохиной и улице Варварской в обоих направлениях, либо по улицам Нестерова, Ульянова и Семашко.