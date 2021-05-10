Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстове 18-19 мая Общество

Гидравлические испытания тепловых сетей пройдут в Кстове 18-19 мая. Об этом сообщает Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс".

Согласно информации, Кстовские тепловые сети совместно с Новогорьковской ТЭЦ 18-19 мая будут проводить плановые гидравлические испытания станционных, магистральных и квартальных распределительных тепловых сетей.

Такие испытания необходимы для проверки механической прочности и плотности трубопроводов, их элементов и арматуры. Испытания проводятся давлением выше рабочего, что позволяет выявить ослабленные места системы теплоснабжения города, чтобы устранить их в ходе подготовки к новому отопительному сезону и обеспечить надежное теплоснабжение потребителей следующей зимой.

Отмечается, что в период проведения испытаний будет отключено горячее водоснабжение от центральных и индивидуальных тепловых пунктов, запитанных от Новогорьковской ТЭЦ.

При обнаружении разрывов тепловой сети во время испытаний (парение, появление большого количества воды на улицах или во дворах) специалисты компании просят немедленно сообщить в оперативно-диспетчерскую службу Кстовских тепловых сетей по телефону 7-97-75 или в единую дежурно-диспетчерскую службу Кстовского района по телефону 2-48-41.