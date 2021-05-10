Отопительный сезон завершается в Нижнем Новгороде с 11 мая

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о завершении в городе отопительного сезона с 11 мая.
Организациям, которые обеспечивают теплоснабжение города или осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы.
В частности, по информации Теплоэнерго, сегодня компания начала процесс перевода котельных и теплосетевого комплекс на летний гидравлический режим. То есть, теперь источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.
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