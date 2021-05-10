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Отопительный сезон завершается в Нижнем Новгороде с 11 мая

11 мая 2021 15:15  [73] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев подписал постановление о завершении в городе отопительного сезона с 11 мая.

Организациям, которые обеспечивают теплоснабжение города или осуществляют деятельность по управлению многоквартирными домами, предписано начать переход на летний режим работы.

В частности, по информации Теплоэнерго, сегодня компания начала процесс перевода котельных и теплосетевого комплекс на летний гидравлический режим. То есть, теперь источники теплоснабжения будут работать только на обеспечение потребителей горячей водой.

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Теги:
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