Всасывающий трубопровод

Насос не может работать без всасывающей трубы. Она отдельная и нужна для того, чтобы обеспечить правильную работу абсолютно любого насоса и если насосов несколько, то ослабляет влияние других на центральный.

Всасывающий трубопровод нужно устроить правильно. Если он будет неправильно смонтированным, то вода не будет попадать в нужное место. Если насос остановить, то из всасывающей трубы вода быстро уйдет и закачать его будет проблематично. Это не просто труба, это своеобразный резервуар, который напоминает воронку. В ней собирается вода, и она не уходит.

Чтобы быстро запустить насос и не испытывать при этом никаких проблем, используют вакуум-насосы. Если насосы не залиты, то не стоит ставить задвижку на всасывающей трубе. Если насос залит, то без задвижки не обойтись. Особенно это актуально в том случае, если требуется ремонт насоса.

Всасывающие трубы стали ставить не сразу. Позже стало понятно, что нужны они для того, чтобы не образовывались газовые мешки. Они могут образовываться в том направлении, куда движется вода или какие-то другая жидкость.

Если специалисты советуют размещать резервуар отдельно от насоса, то всасывающие трубы закладывают довольно далеко. Желательно, чтобы они располагались не выше 5-ти метров в глубину. Для этого вырывают туннели или подбирают трубы большого размера. Это очень удобно, потому что если потребуется ремонт, то осуществить его будет намного проще.

Не рекомендуется укладывать трубы ниже уровня грунтовых вод. Но бывают случаи, что по-другому никак. Если выхода нет, то подходя трубопровод к зданию нужно установить сальник. Специалисты советуют обращать внимание на стальные или чугунные детали соединения. В последнее время популярностью стали пользоваться фланцевые соединения.

Всасывающие трубы размещают и в помещениях. Они находятся рядом с насосами. Обычно для них выделяют специальные помещения. Например, подвал. Но, иногда, они установлены прямо в полу. Монтируя всасывающие трубы, стоит помнить о правильном их размещении. Они должны быть установлены под правильным углом, который равен 90 градусов. Это важно и позволяет намного уменьшить гидравлические потери.

Чтобы максимально снизить гидравлические потери, всасывающий трубопровод проводят по полу. Трубы размещаются на специальных подставках. Учитывается и высота, на которой они будут размещаться. Важно разместить их таким образом, чтобы по осям они совпадали. Высота трубы должна на 100% соблюдать с патрубком насоса.

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