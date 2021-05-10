ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
11 мая 2021 17:14  [46] Движение трамваем № 6 и №7 изменится в Нижнем Новгороде
11 мая 2021 17:02  [50] Более 20 мусорных контейнеров дополнительно установили в Приокском районе
11 мая 2021 15:55  [158] "Теплоэнерго" переходит на летний гидравлический режим
11 мая 2021 15:41  [97] Нижегородский "Т Плюс" организовал рейд по должникам с использованием "Дорожного пристава"
11 мая 2021 15:15  [121] Отопительный сезон завершается в Нижнем Новгороде с 11 мая
11 мая 2021 14:56  [148] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в большинстве районов Нижегородской области
11 мая 2021 14:45  [16995] Коронавирус в Нижегородской области – хронология распространения инфекции (Часть 2 - обновлено 11 мая)
11 мая 2021 14:42  [140] Нижегородский филиал "Т Плюс" реконструирует павильон №2 магистральных тепловых сетей Дзержинска
11 мая 2021 14:25  [427] Посвященный погибшим в казанской школе временный мемориал организуют в Нижнем Новгороде
11 мая 2021 13:59  [104] Почти 90 тысяч нижегородцев уже проголосовали за объекты благоустройства в 2022 году
Общество

Движение трамваем № 6 и №7 изменится в Нижнем Новгороде

11 мая 2021 17:14  [46] Общество

Движение трамваем № 6 и №7 изменится в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение трамваев изменяется с 22:00 14 мая до 03:00 17 мая в связи с дорожными работами на улице Гордеевской, где также прекращено движение и автомобильного транспорта.

Трамвайные маршруты № 6, 7 будут организованы до остановки "Улица Чебоксарская", "Улица Чебоксарская – Центр Сормова" и "Улица Чебоксарская – Улица Ярошенко".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Ремонтные работы Трамвай
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
10 мая 2021 16:24Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph