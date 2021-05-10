Движение трамваем № 6 и №7 изменится в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба мэрии.
Движение трамваев изменяется с 22:00 14 мая до 03:00 17 мая в связи с дорожными работами на улице Гордеевской, где также прекращено движение и автомобильного транспорта.
Трамвайные маршруты № 6, 7 будут организованы до остановки "Улица Чебоксарская", "Улица Чебоксарская – Центр Сормова" и "Улица Чебоксарская – Улица Ярошенко".
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