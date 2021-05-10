Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 12 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Культура и отдых
11 мая 2021 17:44  [76] Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов завершили Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде
11 мая 2021 11:38  [225] Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 11 по 16 мая 2021 года
10 мая 2021 13:39  [266] Концерт "Военные песни у Кремля" прошел в нижегородском парке Победы
08 мая 2021 15:15  [368] Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в нижегородской филармонии
07 мая 2021 16:53  [452] "Он меня не узнал": премьера спектакля "Папа" состоялась в нижегородском ТЮЗе
07 мая 2021 09:22  [458] Спектакль ко Дню Победы в нижегородском Учебном театре пройдет на семи площадках
06 мая 2021 17:32  [589] Названа дата и место проведения фестиваля "Рок Чистой Воды-2021" в Нижнем Новгороде
06 мая 2021 16:43  [407] Более 20 школьных музеев в Нижнем Новгороде работают по военной тематике
03 мая 2021 15:04  [507] Нижегородский театр драмы 5 мая представит спектакль "Вишневый сад" с тифлокомментариями
30 апреля 2021 15:10  [439] Все 25 районов Нижегородской области присоединилась к акции "Культурный хоровод"
Культура и отдых

Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов завершили Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде

11 мая 2021 17:44  [76] Культура и отдых

Благотворительный концерт в рамках юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля завершился 10 мая в Кремлевском зале Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича.

Как сообщают организаторы, мероприятие было организовано в рамках федеральной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Народного артиста России Валерия Гергиева выступил уже в 10 раз в Нижнем Новгороде. Часть концертной программы была посвящена Сергею Прокофьеву - в апреле его 125-летие отмечал весь музыкальный мир. Также были исполнены произведения К. Дебюсси и Р. Штрауса.

"В этом году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода, и в десятый раз здесь выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. К двум юбилеям была подготовлена очень яркая программа. Мы обязательно будем укреплять культурные связи и создавать новые возможности для поклонников настоящего искусства. Нижний Новгород всегда любил хорошую музыку», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Неожиданным подарком для нижегородцев стало выступление известного пианиста, номинанта премии "Грэмми" Даниила Трифонова. В его исполнении прозвучал Концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром № 1 ре-бемоль мажор, поражающий мощью и силой воздействия образов. Главная роль отведена здесь блистательной фортепианной партии.

Как отметила художественный руководитель и директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, спустя 9 лет после своего последнего концерта в Нижнем Новгороде с сольной программой на Международном фестивале искусств имени А. Сахарова Даниил Трифонов вернулся в родной город как участник Пасхального фестиваля.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Нижегородской области и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2021 году Московский Пасхальный фестиваль проводится с 22 апреля по 17 мая. В программе фестиваля - симфонические, камерные, хоровые, звонильные концерты.
Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".

СПРАВКА:
Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более 200 лет.
В 1978 году в Мариинский театр (тогда еще Кировский) на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, который возглавил театр спустя почти 20 лет - в 1996 году.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Искусство культура Музыка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
10 мая 2021 16:24Трофей за победу в Бетсити Кубке России по футболу прибыл в Нижегородскую область
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph