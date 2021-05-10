Валерий Гергиев и пианист Даниил Трифонов завершили Пасхальный фестиваль в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Благотворительный концерт в рамках юбилейного XX Московского Пасхального фестиваля завершился 10 мая в Кремлевском зале Нижегородской филармонии им. М. Ростроповича.

Как сообщают организаторы, мероприятие было организовано в рамках федеральной программы "Творческие люди" нацпроекта "Культура".

Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Народного артиста России Валерия Гергиева выступил уже в 10 раз в Нижнем Новгороде. Часть концертной программы была посвящена Сергею Прокофьеву - в апреле его 125-летие отмечал весь музыкальный мир. Также были исполнены произведения К. Дебюсси и Р. Штрауса.

"В этом году мы отмечаем 800-летие Нижнего Новгорода, и в десятый раз здесь выступил Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. К двум юбилеям была подготовлена очень яркая программа. Мы обязательно будем укреплять культурные связи и создавать новые возможности для поклонников настоящего искусства. Нижний Новгород всегда любил хорошую музыку», - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Неожиданным подарком для нижегородцев стало выступление известного пианиста, номинанта премии "Грэмми" Даниила Трифонова. В его исполнении прозвучал Концерт Сергея Прокофьева для фортепиано с оркестром № 1 ре-бемоль мажор, поражающий мощью и силой воздействия образов. Главная роль отведена здесь блистательной фортепианной партии.

Как отметила художественный руководитель и директор Нижегородской филармонии Ольга Томина, спустя 9 лет после своего последнего концерта в Нижнем Новгороде с сольной программой на Международном фестивале искусств имени А. Сахарова Даниил Трифонов вернулся в родной город как участник Пасхального фестиваля.

Фестиваль прошел при поддержке правительства Нижегородской области и по благословению Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В 2021 году Московский Пасхальный фестиваль проводится с 22 апреля по 17 мая. В программе фестиваля - симфонические, камерные, хоровые, звонильные концерты.

Напомним, нацпроект "Культура" реализуется в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". Он включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".



СПРАВКА:

Симфонический оркестр Мариинского театра – один из старейших в России. Его история восходит к первому оркестру Санкт-Петербургской Императорской оперы и насчитывает более 200 лет.

В 1978 году в Мариинский театр (тогда еще Кировский) на должность дирижера был приглашен Валерий Гергиев, который возглавил театр спустя почти 20 лет - в 1996 году.