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Общество

Нижегородское метро 12 мая изменит интервал движения поездов

11 мая 2021 18:25  [50] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Интервал движения поездов в метро Нижнего Новгорода 12 мая изменится на более короткое время. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Изменения обусловлены проведением в Нижнем Новгороде 12 мая финала Бетсити - футбольного Кубка России, когда встретятся команды Локомотив - Крылья Советов. Матч состоится на стадионе "Нижний Новгород" в 20:00.

График движения поездов метрополитена сократится с 17:00 до 00:00 часов.

В частности, с 17:00 до 20:00 поезда будут ходить с интервалом в 5 минут, с 20:00 до 22:00 на Автозаводской линии — с интервалом в 8 минут, на Сормовско-Мещерской линии — в 6 минут, с 22:00 до 00:00 интервал на Автозаводской линии составит 5 минут, на Сормовско-Мещерской - 4 минуты.

В обычные дни интервалы движения в указанное время составляют от 10 до 14 минут.

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Теги:
Метро Транспорт Футбол
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