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Максим Аверин
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Как выбрать сервер?

12 мая 2021 08:40  [61]

Качественный сервер способен обеспечить стабильную работу сайта. Не стоит экономить на этом важном атрибуте. Ведь перебои в работе сервера могут привести к тому, что пользователи уйдут на другой ресурс.

Сервер необходим для хранения различного рода данных. Многое зависит от конфигурации сервера. Чем большая нагрузка будет приходиться на сервер, тем более мощным он должен быть. Вы можете выбрать конфигуратор сервера здесь galtsystems.com.

Сервер может быть следующих видов:

  1. Почтовый. Его используют для работы с электронной почтой. Устройство проводит обработку письма до того, как оно дойдет до адресата.
  2. Файловый. На нем хранятся файлы, которые используются другими ПК.
  3. Веб-сервер. Он находится в режиме онлайн постоянно.
  4. Игровой сервер. Пользователи, которые подключаются к нему, могут вести взаимодействие между собой.
  5. Прокси-сервер. Это комплекс программ, осуществляющих запросы в сети.

Напольный сервер подойдет для тех, кому требуется небольшой сервер по доступной стоимости. Он идеально подходит в качестве домашнего сервера.

Стоечный сервер является самым мощным. Для него понадобится выделить специальную комнату. Ведь он работает достаточно шумно и требует охлаждения. Стоимость таких серверов достаточно высокая. Стоечный сервер подойдет для больших компаний.

Blade сервер отличается компактной конструкцией, простотой установки. Он может иметь различную конфигурацию. Однако изначальная его стоимость может быть выше, поскольку в нем имеется дополнительная инфраструктура.

При выборе сервера большое внимание нужно уделить комплектующим. От них зависит то, какие нагрузки выдержит техника, как она будет работать. Также важно обратить внимание на объем кэша, тип сокета и другие.

После того, как вы выбрали для себя подходящий сервер, вам нужно будет подумать об его обустройстве. Серверу придется работать постоянно, поэтому важно обеспечить его бесперебойным питанием. На сервере хранится огромное количество информации. Так что важно, чтобы он не вышел из строя в самый неподходящий момент. Для сервера важно приобрести распределитель питания. С ним сервер будет получать столько энергии, сколько ему необходимо.

Качественный сервер будет работать исправно, он не будет ломаться и не поставит вас в неприятную ситуацию. Выбирайте сервер с такими характеристиками, которые необходимы вам для выполнения работы.

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