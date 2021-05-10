Водитель Nissan погиб, съехав в кювет в Навашинском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель Nissan погиб, съехав в кювет в Навашинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 11 мая в 15:55 на 306 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (Навашинский район).

59-летний водитель иномарки Nissan не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля получил смертельное ранение, его 31-летний пассажир сломал ребра и был доставлен в больницу.