Фото:
Водитель Nissan погиб, съехав в кювет в Навашинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.
Согласно информации, авария произошла 11 мая в 15:55 на 306 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (Навашинский район).
59-летний водитель иномарки Nissan не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.
В результате ДТП водитель автомобиля получил смертельное ранение, его 31-летний пассажир сломал ребра и был доставлен в больницу.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+