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Происшествия

Водитель Nissan погиб, съехав в кювет в Навашинском районе

12 мая 2021 10:53  [99] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Водитель Nissan погиб, съехав в кювет в Навашинском районе. Об этом сообщили в УГИБДД России по Нижегородской области.

Согласно информации, авария произошла 11 мая в 15:55 на 306 км а/д Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород (Навашинский район).

59-летний водитель иномарки Nissan не справился с управлением и совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП водитель автомобиля получил смертельное ранение, его 31-летний пассажир сломал ребра и был доставлен в больницу.

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Теги:
ДТП
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