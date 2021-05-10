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Спорт

"Финал Кубка России станет настоящим спортивным праздником", - Глеб Никитин

12 мая 2021 11:59  [89] Спорт
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: Пресс-служба правительства региона (Архив)

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Российский футбольный союз в день финала Бетсити Кубка России проведет в Нижнем Новгороде серию спортивных социальных мероприятий. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Нижегородской области.

Финал Кубка состоится 12 мая. Как пояснили в пресс-службе, Дмитрий Сычев, Егор Титов, Динияр Билялетдинов и Виктор Гусев пообщаются с учениками городских школ во дворце спорта "Северная звезда", после чего звездные футболисты проведут для детей мастер-класс.

Андрей Каряка и Алексей Смертин проведут мастер-класс для детей с ограниченными возможностями здоровья на стадионе "Северный". Социальная программа завершится "Уроком футбола" с нижегородскими детскими футбольными командами, который состоится на стадионе "Локомотив". Команды шести спортивных школ, усиленные одним из почетных гостей, проведут между собой два товарищеских турнира.

К Дмитрию Аленичеву и Александру Самедову присоединятся трехкратный обладатель Кубка России, чемпион Нидерландов по футболу Дмитрий Булыкин, трехкратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников, двукратный обладатель Кубка России, двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Руслан Пименов, и.о. главного тренера ФК "Нижний Новгород" Антон Хазов и тренер ФК "Нижний Новгород" Дмитрий Полянин.

После окончания каждого из "Уроков футбола" состоятся автограф- и фотосессии с почетными гостями.

"Финал Кубка России в Нижнем Новгороде станет настоящим спортивным праздником. Организаторы предусмотрели не только развлекательные, но и социальные мероприятия, позволяющие начинающим нижегородским спортсменам встретиться с настоящими мастерами и поучиться у них. Максимально насыщенной будет и программа на стадионе "Нижний Новгород", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Жители Нижнего Новгорода и гости города смогут посмотреть матч на большом экране на площади Минина и Пожарского. В программе на этой площадке – автограф- и фотосессия с послами финала Бетсити Кубка России Русланом Пименовым и Дмитрием Сенниковым.

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Теги:
Дети Спорт Футбол
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