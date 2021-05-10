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Экономика

Более 451 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей

12 мая 2021 13:14  [1] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 451 млн рублей планируется направить на поддержку нижегородских предпринимателей в рамках указа "О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Соответствующий проект поправок в бюджет на 2021 год внес на рассмотрение Законодательного собрания региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, средства будут направлены на возмещение затрат организациям по оплате труда и коммунальных услуг, а также на поддержку самозанятых.

Всего на эти цели из регионального бюджета с начала пандемии было направлено около 2 млрд рублей. Поддержку получило более 3,5 тысячи предпринимателей и самозанятых граждан.

Кроме того, более 68,2 млн рублей планируется дополнительно направить на обеспечение функционирования пяти мобильных лечебно-диагностических комплексов – "Поездов здоровья".

"Благодаря этому проекту жители небольших населенных пунктов рядом с домом могут получить консультации врачей и пройти диагностику сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, сахарного диабета. "Поезда здоровья" помогают сделать медицину доступной и качественной. Это одна из главных задач национального проекта "Здравоохранение", который был утвержден в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина", – добавил Глеб Никитин.

Также свыше 64 млн рублей планируется направить на ввод в эксплуатацию в 2021 году новых объектов, построенных в рамках нацпроекта "Спорт – норма жизни".

При принятии поправок в Заксобрании региона доходы областного бюджета на 2021 год увеличатся на 21,7 млн рублей, до 205,4 млрд рублей, расходы - на 640,7 млн рублей, до 228,9 млрд рублей. Изменения в бюджет не повлекут за собой увеличения объема госдолга.

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Теги:
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