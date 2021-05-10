Android или iOS: какую операционную систему выбрать?

Android и iOS – самые популярные операционные системы. Пока с ними не может конкурировать никто. Они заняли весь рынок, и если и появляется какая-то новая операционка, то она считается абсолютно бесполезной.

Практически все современные гаджеты работают на этих операционных системах. Но, несмотря на такую популярность, каждая из этих система имеет свои преимущества и недостатки.

Android или iOS: гаджет на какой операционной системе выбрать?

Сравнивая эти две системы, стоит обратить внимание на:

1. Основные особенности

Android или на iOS? При покупке нового гаджета каждый пользователь задается подобным вопросом. И это не удивительно. Другие операционные системы либо практически неизвестны или перестают функционировать. Такой считается WindowsPhone. Встретить ее на современных гаджетах практически невозможно. Конкуренции эта платформа не выдержала.

Android и iOS – операционные системы, которые имеют много общего, несмотря на то, что к работе предъявляется совершенно иной подход. К примеру, Андроид – это открытая система и с ней могли работать самые разные разработчики. Они могли создавать различные приложения и заливать их в магазин. На droidblog.org можно найти массу полезной информации по этому поводу.

Про iOS такого не скажешь. Система закрытая и если разработчик хочет выставить на продажу свое приложение, то он должен пройти проверку. Если программа не проходит проверку, то в магазин программа не попадет.

2. Приложения

Современные гаджеты работают благодаря различным приложениям, которые нужно постоянно обновлять. Без приложений – это просто кирпич, который может только звонить.

Программы разрабатываются специально для поддержания работоспособности смартфона. Это не только приложения для камеры, игры и прочие мессенджеры, без которых невозможно обойтись.

Выбирая смартфон, стоит первым делом обратить внимание на платформу. Это очень важно, потому что пользователь приобретает возможность скачивать различные программы.

Выбор зависит от личных предпочтений

Андроид намного интереснее и так считают многие. В GooglePlay ежедневно появляются новые приложения, которые позволяют модернизировать свой смартфон. Но это не всегда хорошо, потому что постоянные обновления отнимают много памяти и со временем гаджет просто не тянет их.

В iOS все не так. За появлением новых приложений следят и, если выходит некачественная программа, то ее просто не пускают в магазин. В AppStore заливается очень мало программ. Но скачивая их, пользователь может быть уверен, что он скачивает проверенную и лицензионную программу, которая не навредит его гаджету.

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