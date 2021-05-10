Ситуация с паводком в Нижегородской области стабилизировалась Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Ситуация с подтоплением районов Нижегородской области стабилизировалась. Об этом сообщает департамент региональной безопасности.

Сейчас сформировалась тенденция к уменьшению притоков к водохранилищам - соответственно, уменьшаются и сбросные расходы. Паводковая обстановка в регионе находится под постоянным контролем правительства Нижегородской области, добавили в департаменте.

Оперативные группы постоянно осуществляют мониторинг паводковой обстановки. По состоянию на 11 мая, от воды освободились 177 садовых участков в Нижнем Новгороде и 45 садовых участков в Балахнинском районе. На контроле находится 14 паводковых ситуаций в 10 муниципальных образованиях.

По данным Нижегородской ГЭС, расходы воды через гидроузел при прохождении многоводного периода в этом году не достигали максимальных значений, зафиксированных за весь период эксплуатации станции, и значительно меньше максимальной пропускной способности гидротехнических сооружений.