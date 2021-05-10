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Общество

Нижегородские школы проверяют на антитеррористическую защищенность

12 мая 2021 18:49  [97] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Леонид Стрельцов и директор городского департамента цифровой трансформации Марат Фатхуллин 12 мая проинспектировали школы областного центра на предмет антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Поручение усилить меры безопасности в образовательных организациях региона накануне дал губернатор Глеб Никитин.

Напомним, что 11 мая 2021 года в Казани в результате стрельбы в гимназии №175 погибли дети и сотрудники школы, многие госпитализированы с ранениями различной степени тяжести.


По словам Ольги Петровой, проверки действующих мер безопасности в нижегородских школах проводятся регулярно, а сейчас контроль усиливается.

"На сегодняшний день в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика" 195 общеобразовательных организаций оснащены системами системой контроля и управления доступом. В образовательных организациях регулярно проводится социально-психологическое тестирование обучающихся. Его результаты позволяют определить детей "группы риска", в том числе склонных к агрессивному поведению, и организовать с ними соответствующую работу. Кроме того, с ответственными сотрудниками образовательных организаций проводятся совещания в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которых даются разъяснения по вопросам работы с определенными результатами социально-психологического тестирования", - рассказала Ольга Петрова.

Как отметил Леонид Стрельцов, глава города Юрий Шалабаев также поручил провести внеплановые проверки по обеспечению антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций. На сегодняшний день практически 100% образовательных организаций Нижнего Новгорода оснащены кнопками тревожной сигнализации, 89% - системами видеонаблюдения, 38% металлодетекторами. Освещенность школьных территорий составляет 100%, все они имеют ограждения.

"В 2020 году в 76 школах в рамках реализации мероприятий национального проекта "Цифровая экономика" установлены системы контроля и управления доступом. На данный момент администрация Нижнего Новгорода реализует в 30 школах проект по внедрению системы контроля управления доступом (СКУД), для чего в школах были установлены инженерно-технические средства: турникеты, комплекты ограждений, а также различное оборудование и приборы для соблюдения требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей", - заявил Леонид Стрельцов.

Пилотный проект реализуется на базе сервиса "Карта жителя Нижегородской области". В учебных заведениях будут вводиться единые пластиковые карты, которые объединят в себе сразу четыре системы: пропуск в учебное заведение, карту на питание, транспортную карту и сервисы "Карты жителя Нижегородской области". Пластиковые "Карты жителя Нижегородской области" оформляются на учеников и сотрудников учебных заведений. Карта действует и как проездной в общественном транспорте.

"Этот проект решает сразу несколько важных задач, в первую очередь, – безопасности школьника. У родителя появится личный кабинет, где он сможет видеть, в какое время его ребенок вошел в учебное заведение и когда покинул его. Также можно будет контролировать питание – не только сам факт того, что школьник сходил на обед, но и качество пищи. Одна из функций - ввод лимита на траты в день или ограничение вредных аллергенных продуктов. В планах - реализация оснащения системой контроля управления доступом и новой системой оплаты питания во всех школах города Нижнего Новгорода", - добавил Марат Фатхуллин.

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Теги:
Безопасность Школы
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