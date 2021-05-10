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Общество

Глеб Никитин и Дмитрий Азаров открыли форум "Молодежь Поволжья"

12 мая 2021 19:40  [140] Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения "Единой России" Глеб Никитин и губернатор Самарской области, секретарь самарского регионального отделения партии Дмитрий Азаров 12 мая открыли межрегиональный молодежный форум партии "Молодежь Поволжья" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба НРО "Единая Россия".

Форум прошел на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области. В нем приняли участие около 50 человек. В их числе представители "Молодой Гвардии Единой России", Российского союза молодежи и активисты других молодежных общественных объединений Нижегородской и Самарской областей.

Как подчеркнул Глеб Никитин, в 2021 году в Нижнем Новгороде пройдет немало молодежных мероприятий.

"Только на этой неделе у нас откроются Всероссийский фестиваль молодежного творчества "Российская студенческая весна" и Российский форум "Молодежь и наука". Убежден, что вложение сил и средств в молодежь – самая важная инвестиция. У Нижегородской и Самарской областей есть хорошие практики в сфере молодежной политики, которые можно тиражировать", - сказал Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что в регионе уже много лет действует Молодежный парламент при Законодательном собрании. А с этого года заработало и региональное Молодежное правительство.

"Большую роль здесь сыграла деятельность Совета по делам молодежи, который мы создали в 2018 году. Он стал действительно важной площадкой для открытого диалога власти и молодых людей. Есть конкретные результаты, например, создание молодежного центра "Высота", - добавил Глеб Никитин.

Дмитрий Азаров поблагодарил нижегородцев за радушный и теплый дружеский прием.
"В регионе сейчас проводится огромная работа, чтобы отметить 800-летие города, в котором, я надеюсь, и мы поучаствуем", - выразил уверенность глава самарского региона.

Дмитрий Азаров также сказал, что "такого количества событий на нижегородской земле, "движухи", как говорит молодежь, не было за 800 лет".

"Я очень рад, что мы здесь сегодня собрались, и я знаю, что есть замечательные проекты у общественных молодежных организаций - и нижегородских, и самарских. Наверное, мы сможем сегодня найти ту синергию, и приступить к реализации совместных проектов. Такой опыт есть. Почему бы нам не вспомнить, например, "Том Сойер Фест", который проводился на самарской земле и самым активным образом пошел дальше. И сегодня мы такие примеры нащупываем", - отметил Азаров.

"Правительство Нижегородской области практически работает по заданию молодежи и знаете, очень надеюсь, что вы нам сегодня подскажете подходы, проекты интересные. Мы вместе поразмышляем над тем, как нам не допустить тех трагедий, которые произошла вчера в Казани", - сказал Дмитрий Азаров.

В ходе форума участники представили проекты в области молодежной политики. Были презентованы различные практики, которые уже успешно реализуются на территории регионов. В планах – расширять их география и тиражировать на территории Приволжского федерального округа.

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Теги:
Единая Россия Молодежь Форум
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